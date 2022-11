कपालभाती करने से मिलते हैं ये लाभ, जानिए योग करने का सही समय और तरीका

कपालभाती (Kapalbhati) यकीनन सबसे प्रसिद्ध प्राणायामों में से एक है। वास्तव में, लगभग हर शुरुआत करने वाला अपनी प्राणायाम यात्रा की शुरुआत कपालभाती और इसी तरह के अन्य आसान प्राणायामों से करता है। अब, एक कारण है कि कपालभाती योग और प्राणायाम चिकित्सकों द्वारा इतना प्रिय क्यों है? इस लेख के माध्यम से हम कपालभाती करने के फायदों पर प्रकाश ड़ालने जा रहे हैं।

1. कफ दोष को संतुलित करें (Balance kapha dosha)

कफ दोष प्रमुख तीन दोषों में से एक है जो व्यक्ति को बीमार कर सकता है। कपालभाती की प्रकृति कफहारा है जिसका अर्थ है कि यह आपके शरीर से अतिरिक्त कफ (जिसे अंग्रेजी में कफ कहा जाता है) को दूर कर सकता है। कई योग शास्त्रों में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कपालभाती दुषित कफ और विजतीय तत्व को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राणायाम है।

2. ललाट मस्तिष्क को शुद्ध करें (Purify The Frontal Brain)

कपालभाती नाम संस्कृत भाषा से आया है जिसमें "कपाल" का अर्थ माथा और "भाति" का अर्थ प्रकाश है। इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर कपालभाती या माथे की चमक का नाम मिलता है। अंग्रेजी में इस प्राणायाम का नाम 'फ्रंटल ब्रेन प्यूरीफिकेशन' तकनीक है। ये दोनों नाम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूवमेंट की मदद से फ्रंटल लोब को शुद्ध करने में कपालभाती की अनूठी क्षमता का उल्लेख करते हैं।

3. रक्त परिसंचरण में सुधार करे (Improve blood circulation)

कपालभाती योग के लाभ आपके दिल तक भी पहुंचते हैं। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपके शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार हो सकता है और इस तरह सूखे नाखून, बाल झड़ना, हाथों का ठंडा होना और विभिन्न प्रकार की त्वचा की एलर्जी जैसी समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। आपको अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय तक कपालभाती करने की भी जरूरत नहीं है।

4. शरीर से टोक्सिन को निकालने में सहायक (Helpful in removing toxins from the body)

हमारा शरीर प्रतिदिन बहुत सारे विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है। इसका कुछ हिस्सा मल के रूप में बाहर निकल जाता है लेकिन थोड़ा सा हिस्सा फिर भी शरीर में रह जाता है। कपालभाती श्वास लाभों की सूची में जोड़ते हुए, जब आप कपालभाती करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से हवा का दबाव बनाते हैं और यह श्वास नली के माध्यम से आपके शरीर से सभी अशुद्धियों और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देता है।

कपालभाती करने का सही तरीका (Right Way To Do Kapalbhati)

- अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आराम से बैठ जाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर खोलकर हाथों को घुटनों पर रखें। गहरी सांस अंदर लें।

- जैसे ही आप साँस छोड़ते हैं, अपनी नाभि को वापस रीढ़ की ओर खींचें। जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। पेट की मांसपेशियों के संकुचन को महसूस करने के लिए आप अपना दाहिना हाथ पेट पर रख सकते हैं।

- जैसे ही आप नाभि और पेट को आराम देते हैं, सांस अपने आप आपके फेफड़ों में चली जाती है।

- कपालभाति का एक चक्कर पूरा करने के लिए ऐसी 20 सांसें लें।

- चक्कर पूरा करने के बाद, अपनी आँखें बंद करके आराम करें और अपने शरीर में संवेदनाओं का निरीक्षण करें।

- कपालभाती के 2 चक्कर और करें।

