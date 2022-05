सुबह खाली पेट पानी पीने के 4 फायदे - Subah Khali Pet Pani Ke 4 Fayde

पानी हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी होता है। डॉक्टर्स की माने तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 3 लीटर पानी यानी 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी माना जाता है। पानी ठंडा हो या गर्म, इसे पीने से स्वास्थ्य को अनेक लाभ मिलते हैं और सबसे ज्यादा लाभ सुबह पानी पीने के होते हैं। यह लेख सुबह खाली पेट पानी के फायदों (benefits of water empty stomach in the morning) के बारे में है। आइये इस विषय में और जानकारी प्राप्त करें।

सुबह खाली पेट पानी पीने के 4 फायदे

1. पाचन तंत्र के लिए (for better digestive system)

रिसर्च के अनुसार, प्रतिदिन खाली पेट पानी पीते है तो यह आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखने में मदद करता है। पेट में होने वाली गैस की समस्या होने पर और पेट में फुलावट होने जैसी समस्या से राहत पाने के लिए सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए। यह शरीर को डेटॉक्स करके विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में भी मदद करता है।

2. त्वचा के लिए फायदेमंद (beneficial for skin)

शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थो के कारण त्वचा सम्बंधित समस्याएं (जैसे दाग-धब्बे, मुँहासे आदि) होती हैं जिससे चेहरा मुरझा सकता है। प्रतिदिन सुबह पानी पीने से त्वचा साफ़ और चमकदार दिखती है। इससे त्वचा के दाग-धब्बे और मुँहासे ठीक हो सकते हैं।

3. भूख बढ़ाने के लिए (can increase appetite)

खाली पेट पानी पीने से भूख बढ़ सकती है। इसी कारन से आप एक ग्लास पानी का सेवन सुबह खाली पेट जरूर करें। ऐसा करने से आपको नाश्ता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप सही से नाश्ता कर पाएंगे। इससे आपको दिनभर एनर्जी बनाए रखने में और तरोताजा रहने में मदद मिलेगी। यह थकान की समस्या में भी फायदेमंद है।

4. सिरदर्द से आराम पाने के लिए (to get relief from headache)

सुबह उठते समय कई लोगो को सिरदर्द की समस्या होती है। यह समस्या कम मात्रा में पानी पीने से भी हो सकती है। रिसर्चर के माने तो, डिहाइड्रेशन सिरदर्द का प्रमुख कारणों में से एक होता है। ऐसे में भरपूर मात्रा में पानी पीना जरूरी होता है। रोज़ सुबह एक गिलास पानी पीने के साथ दिन की शुरुवात करने से सिरदर्द में आराम मिलता है और डिहाइड्रेशन जैसे समस्या भी ठीक होजाती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar