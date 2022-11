सर्दियों के मौसम में खाएं बथुआ, जानिए इससे जुड़े लाभ

सब्जियों या जड़ी-बूटियों का उपयोग हमारे दैनिक आहार के विशेष भाग के रूप में किया जाता है। ये सब्जियां न केवल हमारे भोजन को संतोषजनक और स्वादिष्ट बनाती हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने में भी मदद करती हैं। इस सब्जी का उपयोग लंबे समय से विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है। बथुआ औषधीय गुणों से भरपूर ऐसी सब्जियों में से एक है और आमतौर पर हमारे भारतीय और असमिया व्यंजनों में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग किया जाता है।

बथुआ एक वार्षिक खरपतवार या शाकीय पौधा है जिसकी खेती अन्य फसलों के साथ मिलाकर की जाती है। बथुआ ऐमारैंथेसी कुल का पौधा है। इस सब्जी का वैज्ञानिक नाम है- 'Chenopodium album'। बथुआ के अद्भुत स्वास्थ्य लाभ हैं।

सर्दियों के मौसम में खाएं बथुआ, जानिए इससे जुड़े लाभ - Bathua Benefits In Hindi

1. कब्ज दूर करे (Cures constipation)

यदि आपका आहार अनियमित है या आपका आहार फाइबर या पानी में कम है, तो आप कब्ज से प्रभावित हो सकते हैं। इससे पिंपल्स या फिशर जैसी दर्दनाक बीमारियां हो सकती हैं। बथुआ के पौधे में उच्च फाइबर सामग्री होती है जो मल त्याग को सुचारू करने में मदद करती है। बथुआ का पौधा शरीर में फाइबर के उचित स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए बथुआ के पत्ते का रस खाली पेट लें।

2. रक्त शोधक (Blood purifier)

आजकल जंक फूड खाने या कम पानी पीने से त्वचा प्रदूषित हो जाती है, जिससे त्वचा संबंधी कई तरह की समस्याएं जैसे मुहांसे आदि हो जाते हैं। त्वचा की सफाई के मामले में बथुआ के फायदे उल्लेखनीय हैं और यह आपको त्वचा संबंधी समस्याओं से दूर रखता है।

3. विटामिन C से भरपूर (Rich in Vitamin C)

बथुआ आपकी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत मददगार होता है क्योंकि यह विटामिन C से भरपूर होता है। विटामिन के गुण एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं। विटामिन सी चोट के बाद रक्त वाहिकाओं की मरम्मत और क्षतिग्रस्त केशिकाओं की मरम्मत में मदद कर सकता है। यही कारण है कि बथुआ का रस आपके दैनिक विटामिन पूरक और इससे जुड़े अन्य लाभों का ख्याल रख सकता है।

4. लिवर की सुरक्षा करता है (Protects the liver)

अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अस्वास्थ्यकर या अत्यधिक शराब पीने के कारण जिगर की क्षति से पीड़ित हैं। बथुआ लीवर को ऐसे कारकों से बचाने में मदद करता है और विभिन्न दवाओं या दवाओं के कारण होने वाले विषाक्त पदार्थों से भी बचाता है। बथुआ लिवर में उन एंजाइमों को कम करने में मदद करता है जो लिवर की क्षति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए बथुआ के कोमल पत्तों और तनों का 10-15ml रस तैयार कर लें, इसमें एक चुटकी रस मिलाकर भोजन के बाद दिन में तीन बार लें।

5. पाचन तंत्र को दुरुस्त रखे (Keep the digestive system healthy)

पेट और गुदा से जुड़ी कई समस्याओं को कम करने के लिए अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना आवश्यक है। ऐसे में जिलिमिली के फायदे देखे जा सकते हैं। केवल 10 ml बथुआ के पत्तों का रस लेने से पाचन तंत्र की समस्या दूर हो जाती है जो पेट की समस्याओं के लिए रामबाण का काम करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes