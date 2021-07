अदरक (ginger) को सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। सूखी खांसी (Dry Cough) हो या फिर गले की खराश से जुड़ा कोई भी कारण, अदरक हर मामले में सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदरक ही लाभकारी है क्योंकि इसके पानी में भी काफी गुण होते हैं।

अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अपनी सेहत को ठीक रखने की इच्छा है तो आज ही अदरक को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। आपके जीवन में अदरक एक बड़ा स्थान रखता है। ऐसे में अगर आप अदरक का सेवन करते हैं तो इसके अंदर मौजूद गुण आपकी सेहत को एकदम ठीक कर देंगे।

अदरक के वैसे भी कई फायदे हैं। नींद आ रही हो या रात को सोते समय खांसी से परेशान हों, अदरक हर स्थिति में आपकी सेहत को अच्छा करने का माद्दा रखती है। आइए आपको बताते हैं अदरक के पानी से होने वाले उन फायदों के बारे में जिनके बारे में आपने अबतक नहीं सुना होगा।

अदरक का पानी पीने के 5 फायदे: Adrak Ka Pani Peene Ke 5 Fayde

सूजन को कम करे: Avoid Inflammation through ginger in Hindi

अदरक में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। ये एंटी ऑक्सीडेंट (Anti Oxidant), एंटी-इंफ्लामेटरी (Anti Inflammatory), और एंटी-बैक्टीरियल (Anti Bacterial) गुणों से भरपूर होता है जिसकी वजह से अदरक आपके शरीर से सूजन को हटाने में मददगार है। आप खुद को सूजन के साथ तो नहीं देखना चाहेंगे।

पाचन तंत्र मजबूत होता है: Digestive system becomes better in Hindi

अगर आपका पाचन सही नहीं है तो आपको आज ही अदरक के पानी का सेवन करना चाहिए। पाचन में लाभकारी अदरक का पानी आपकी सेहत के लिए बेहद अच्छा है। वैसे भी पाचन में ऐसा शायद ही कोई तत्व होता होगा जिसको कि आप खराब करना चाहेंगे। ये सही नहीं है और इस बात का समझा जाना बेहद जरूरी है।

डायबिटीज को कंट्रोल करे: Controls Diabetes in Hindi

डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी अदरक का पानी बेहद लाभकारी है। अदरक के पानी को गुणों की खान कहा जाता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या आपको उससे जुड़ी कोई परेशानी है तो आपको आज ही अदरक के पानी का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये सेहत को ठीक रखता है।

बालों और त्वचा के लिए सही: Helps Hair and Skin in Hindi

विटामिन ए और सी होने के कारण ये आपके शरीर में सर पर मौजूद बालों को ठीक रखता है। अदरक का पानी शरीर के हर अंग पर अपना एक प्रभाव रखता है। त्वचा भी शरीर का एक अंग है और अगर आपको अपने शरीर के अंदर इन दो चीजों को ठीक रखना है तो इसके लिए आज से ही अदरक का पानी पीना शुरू कर दें।

मसल पेन को खत्म करता है: Ginger water helps you get rid of muscle pain in Hindi

अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने मसल पेन को कभी ना कभी महसूस किया होगा। मसल पेन होने पर सेहत पर बेहद बुरा असर होता है। ऐसे में आप दर्द में होते हैं लेकिन अगर आप अदरक के पानी का सेवन करते हैं तो उससे मसल पेन एकदम गायब हो जाता है जो एक अच्छी बात है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

