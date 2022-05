सुबह खाली पेट लौकी जूस के 5 फायदे - Subah Khali Pet Lauki Juice Ke 5 Fayde

सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से हमें एनर्जी मिलती है और यह शरीर में टॉक्सिंस बाहर निकालते हैं। लौकी को कई जगह पर घिया के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। लौकी में बहुत से पोषक तत्व जैसे आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक, विटामिन A, विटामिन C, एंटी-ऑक्सीडेंट, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। लौकी का सेवन हलवा, सब्जी, सलाद आदि के रूप में किया जाता है। इस लेख में सुबह खाली पेट लौकी की जूस पीने के फायदे (benefits of drinking bottle gourd juice on an empty stomach in the morning) बताए गए हैं।

सुबह खाली पेट लौकी जूस के 5 फायदे

1. वजन कम करने के लिए फायदेमंद (beneficial for weight loss)

लौकी के जूस में फैट और कैलोरी की मात्रा काफी कम होने के कारण, यह वजन को घटाने में मदद करता है। जो लोग डाइट पर हैं या वजन घटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सुबह एक गिलास लौकी का जूस पीने से लाभ होता है।

2. हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करे (controls high blood pressure)

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित करना जरूरी होता है जिससे हृदय संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। नियमित रूप से एक गिलास लौकी का जूस पीने से हाई बीपी के मरीजों को फायदा होता है। लौकी का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है इसमें ज्यादा घुलनशील डाइटरी फाइबर होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखेगा।

3. कब्ज में राहत दे (relieves constipation)

जिन लोगों का पेट ठीक से साफ नहीं होता ऐसे लोगों में कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए लौकी के जूस का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को कब्ज की समस्या हो उन्हें नाश्ते में लौकी का जूस पीना चाहिए। इससे कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है।

4. विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मददगार (Helpful in flushing out toxins)

सुबह खाली पेट लौकी के जूस पीने से एनर्जी मिलती है और शरीर से टॉक्सिंस बाहर निकालता है। यह कार्य लौकी के जूस में मौजूद पानी और एंटी ऑक्सीडेंट्स करते हैं। लौकी की तासीर ठंडी होती है इसी कारण से यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है।

5. हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक (beneficial for heart health)

लौकी के जूस पीने से दिल के सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। नियमित लौकी का जूस पीने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है जिससे हार्ट से संबंधित समस्या को कम किया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

