सर्दी (winters) कई सावधानियों का मौसम है। जैसे-जैसे यह निकट आता है, पंखे बंद कर दिए जाते हैं, स्वेटर और जैकेट उपयोग के लिए बाहर हो जाते हैं, लोग कंबल के अंदर आराम से बैठ जाते हैं और शीत लहर का मुकाबला करने के लिए अलाव जलाए जाते हैं। पौष्टिक भोजन प्रतिरक्षा को बढ़ाने और संक्रमण से लड़ने के लिए हमारे शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं, जो स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पौष्टिक अंडे के समान गुणकारी होते हैं। अंडे को हमेशा से सभी के पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। अंडे प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का सबसे स्वस्थ स्रोत हैं। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ अंडे खाने की सलाह देते हैं क्योंकि यह स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

ठंड के मौसम में क्यों खाने चाहिए अंडे? जानिए 5 फायदे - Benefits Of Eating Eggs In Winters In Hindi

1. वजन घटाने में कारगर (Effective in weight loss)

प्रोटीन, फैट और आवश्यक पोषक तत्वों का एक बेहतरीन संयोजन, अंडे वजन घटाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अंडे का रोजाना सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और इस तरह वजन घटाने की यात्रा में मदद मिलती है। अंडे संतुष्ट महसूस करने में मदद करते हैं और लंबे समय तक लालसा को नियंत्रित करते हैं। यह वजन घटाने में मदद करने के लिए शरीर के मेटाबोलिज्म का समर्थन करता है।

वजन घटाने के अनुकूल भोजन होने के कारण, कीटो आहार में अंडे अत्यधिक पसंदीदा आदर्श खाद्य पदार्थ हैं। किसी को जर्दी अलग नहीं करनी चाहिए और केवल अंडे का सफेद भाग लेना चाहिए। पूरा अंडा खाने से संपूर्ण पोषण प्रदान करने में मदद मिलती है।

2. हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है (Gives strength to our body)

सर्दियों के मौसम में, लोगों के बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि कई संक्रामक रोगाणु ठंड और शुष्क परिस्थितियों में आसानी से पनपते हैं और इसलिए सभी को संक्रमित करने की अधिक संभावना हो सकती है। अंडे को स्वास्थ्य और पोषण के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक माना गया है।

पोषक तत्वों और फायदेमंद प्रोटीन से भरपूर, अंडे हमारे शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। पौष्टिक अंडे का प्रमुख लाभ यह है कि यह हमारे शरीर को हानिकारक जीवों से लड़ने में मदद करता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में अंडे का सेवन करना बहुत जरूरी है।

3. इम्युनिटी बढ़ाएं (Increase immunity)

सबसे सस्ते खाद्य पदार्थों में से एक होने के कारण, अंडे दिन की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देते हैं। अंडे प्रकृति में अत्यधिक बहुमुखी होते हैं और इन्हें कई तरह से तैयार किया जा सकता है। अंडे की जर्दी में मौजूद विटामिन D सामान्य सर्दी और फ्लू से उबरने में मदद करता है। इसे एक बेहतरीन इम्यून बूस्टर माना जाता है क्योंकि इनमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक विभिन्न विटामिन और खनिज होते हैं।

4. प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत (Best source of protein)

हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यक मात्रा का होना बहुत जरूरी है। अंडे को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है. एक औसत मध्यम आकार के अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे शरीर को एंटीबायोटिक्स बनाने और अवांछित विदेशी निकायों से लड़ने में मदद करता है जो संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं।

5. कोलेस्ट्रॉल में सुधार करे (Improve cholesterol)

बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि अंडे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, लेकिन इसके विपरीत, नियमित रूप से अंडे खाने से शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल (HDL) बढ़ सकता है जो अच्छे हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल में अंडे स्वाभाविक रूप से उच्च होते हैं। अंडे में कोलेस्ट्रॉल अन्य कोलेस्ट्रॉल युक्त खाद्य पदार्थों की तरह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नहीं बढ़ाता है जिसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

