अच्छे स्वास्थ्य और त्वचा के लिए ईवनिंग प्रिमरोज तेल के 5 फायदे - 5 Benefits Of Evening Primrose Oil For Good Health And Skin

ईवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल (Evening Primrose Oil), ईवनिंग प्रिमरोज़ (Oenothera biennis) के बीज से प्राप्त किया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। इसका नाम इसके पीले फूलों से लिया गया है, जो केवल शाम को खिलते हैं। ईवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल में गामा-लिनोलेनिक एसिड (GLA) और अन्य ओमेगा -6 फैटी एसिड होते हैं जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, दर्द निवारक या एनाल्जेसिक गुण होते हैं। ईवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल आमतौर पर अरोमाथेरेपी के लिए उपयोग किया जाने वाला एसेंशियल ऑयल नहीं है। बल्कि, यह वह है जिसे मुंह से लिया जा सकता है। डॉक्टर्स व रिसर्चर्स का मानना है कि, ईवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल त्वचा की स्थिति, तंत्रिका और जोड़ों के दर्द सहित कई स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में सहायता कर सकता है। इस लेख में ईवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल के 5 फायदे बताये गए हैं। यह आपके स्वास्थ्य, त्वचा और बालों की देखभाल के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अच्छे स्वास्थ्य और त्वचा के लिए ईवनिंग प्रिमरोज तेल के 5 फायदे

1. कील-मुहांसों की समस्या में मददगार (Helpful in the problem of acne)

माना जाता है कि, गामा-लिनोलेनिक एसिड (GLA) त्वचा की सूजन और घावों का कारण बनने वाली त्वचा कोशिकाओं की संख्या को कम करके मुँहासे में मदद करता है। यह त्वचा को नमी बनाए रखने में भी मदद कर सकता है।

2. त्वचा के लिए फायदेमंद (Beneficial for skin)

ईवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल में GLA होता है जो त्वचा के एपिडर्मिस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह त्वचा को चिकना करने के साथ, इसे लोच, नमी, दृढ़ता, थकान प्रतिरोध में सुधार करता है।

3. प्री-मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) के लक्षणों को दूर करने में मदद करे (Relieve symptoms of pre-menstrual syndrome)

ईवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) के लक्षणों जैसे डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, सूजन के इलाज में अत्यधिक प्रभावी है। कुछ महिलाएं PMS का अनुभव करती हैं क्योंकि वे शरीर में सामान्य प्रोलैक्टिन के स्तर के प्रति संवेदनशील होती हैं।

4. हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक (Beneficial for heart health)

ईवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल एक एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। आपको बता दे कि, हृदय रोग वाले अधिकांश लोगों के शरीर में सूजन होती है और इवनिंग प्रिमरोंसे आयल ऐसे में लाभदायक होता है।

5. हड्डियों के दर्द के लिए फायदेमंद (Treats bone pain)

हड्डी का दर्द अक्सर रूमेटोइड गठिया (rheumatoid arthritis), एक पुरानी सूजन संबंधी विकार के कारण होता है। ईवनिंग प्रिमरोज़ तेल में मौजूद GLA में साइड इफेक्ट के बिना रूमेटाइड अर्थराइटिस के दर्द को कम करने की क्षमता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

