आम के फूल के 5 फायदे - Aam Ke Phool Ke Fayde

आम (Mango) का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके तने से लेकर फूलों, फलों और पत्तियों तक सभी काम के होते हैं। आम के पेड़ के औषधिय गुण भी होते हैं। साथ ही इसकी पत्तियों और लकड़ियों को पूजा के काम में भी लाया जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि आम के फूलों के भी बहुत फायदे होते हैं। स्वास्थ्य के लिए आम के फूल बेहद ही काम के होते हैं। इन फूलों को कई तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। जिससे सेहत को लाभ मिले। तो आइए जानते हैं आम के फूलों के फायदे-

आम के फूल के फायदे

पेट को दिलाए आराम (Give stomach relief) - गर्मियों में अक्सर पेट खराब होने की समस्या हो जाती है। दस्त, गैस, जलन, डिहाइड्रेशन, और भी पाचन संबंधी कई परेशानी रहती है। ऐसी स्थिती में आम के फूल का सेवन बेहद ही लाभकारी होता है। पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए आम के फूल का सेवन करें। इसके लिए रात में आम के फूलों को पानी में भिगो कर रखें। फिर सुबह इसको छानकर इसका सेवन करें। आम के फूल तासीर में ठंडे होते हैं और ये पेट की गर्मी को बहुत हद तक शांत करेंगे।

कोलेस्ट्रॉल को करे कम (Reduce cholesterol) - आजकल के गलत खान पान ने लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मरीज बना दिया है। कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा कारण है फास्ट फूड और अनियमित जीवनशैली। जिस वजह से ज्यादातर लोगों में वजन बढ़ने की परेशानी देखी जा सकती है। वजन को कम करना चाहतें हैं, तो आम के फूल के रस का सेवन करें। नियमित तौर पर इसके रस का सेवन करने से चर्बी कम होगी, साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आएगा।

पेट में गैस या एसिडिटी से दिलाए राहत (Provide relief from gas or acidity in the stomach) आजकल एसिडिटी की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और कारण है गलत खान पान और देर रात तक जागते रहना। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आम के फूल का रस बहुत कारगर होगा। ये पाचन को बेहतर बनाता है और गैस, कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है।

डायबिटीज को करे कंट्रोल (Control diabetes) - आम के फूल में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आप आम के फूल का पाउडर बनाकर एक चम्मच रोजाना सुबह पानी के साथ पीलें, या फिर आम के फूलों का रस निकालकर सुबह सेवन करें। इससे डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी।

नकसीर की समस्या में फायदेमंद है (Beneficial in the problem of nosebleeds) - गर्मियों के दिनों में कई लोगों को नाक से खून आने की समस्या हो जाती है। कई बार इसके कारण अलग होते हैं। जैसे कि नाक में सुखा पन होना, चोट लग जाना। लेकिन अगर ये समस्या गर्मी की वजह से हुई हो, तो आम के फूल को सुंघने से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

