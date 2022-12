एक एवरेज एडल्ट व्यक्ति के प्रतिदिन लगभग 100-200 बाल झड़ते हैं। हालाँकि, यदि आपके सिर पर गंजापन या पतला पैच बढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप इससे कहीं अधिक खो भी रहे हैं। वृद्ध लोगों में बाल झड़ना बहुत आम है। इस लेख में पुरुषों व महिलाओं के बालों का झड़ना रोकने के 5 आसान तरीके बताए गए हैं।

पुरुषों व महिलाओं के बालों का झड़ना रोकने के 5 आसान तरीके - 5 Easy Ways To Stop Hair Fall For Men And Women In Hindi

मेथी के बीज का प्रयोग करें (Fenugreek Seeds)

मेथी के बीज प्रोटीन (protein) और निकोटिनिक एसिड (nicotinic acid) से भरपूर होते हैं जो आपके बालों को मजबूत करते हैं और टूटने की संभावना को लगभग खत्म कर देते हैं। बीज भी हार्मोन एंटीसेडेंट्स (hormone antecedents) के समृद्ध स्रोत हैं जो बालों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं और क्षतिग्रस्त रोम को ठीक करते हैं। मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और उन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाएं और इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें, इससे पहले कि आप इसे धो लें और अपने बालों को शैम्पू कर लें।

तेल मालिश करें (Hair Oil Massage)

एक नियमित मालिश आपके बालों को पोषण देने में मदद करती है, उन्हें जड़ों से सिरों तक मजबूत करती है, और आपके स्कैल्प को कंडीशन करती है। यह तनाव को भी मात देता है, जो बालों के झड़ने के प्रमुख कारणों में से एक है। कुछ हेयर ऑयल जिनका आप उपयोग कर सकते हैं उनमें नारियल का तेल (coconut oil), सरसों का तेल (mustard oil), बादाम का तेल (almond oil) और आंवला का तेल (amla oil) शामिल हैं।

अपने बालों की देखभाल करें (Take care of your hair)

अपने बालों की देखभाल करने का मतलब है कि आपको अपने बालों को कितनी बार धोना चाहिए, इस बात की जानकारी होना। प्राकृतिक तेलों को बनने देने के लिए अपने बालों को कम बार धोएं। ये तेल आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइस्ड और स्वस्थ रखते हैं। जब आप अपने बालों को बार-बार धोते हैं, तो आप अपने बालों से इन तेलों को निकाल रहे होते हैं और भंगुर और सूखे बालों की प्रक्रिया को तेज कर रहे होते हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और गिर जाते हैं।

चुकंदर का सेवन करें (Beetroot)

चुकंदर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोरस, पोटैशियम और कैल्शियम के साथ विटामिन B और C होता है। स्वस्थ बालों के लिए चुकंदर को अपने आहार में जूस के रूप में या अपने सलाद के हिस्से के रूप में शामिल करें। बालों की देखभाल के लिए पालक, गाजर और लेट्यूस के भी समान लाभ हैं। भरपूर मात्रा में अलसी के बीजों का सेवन करें: अलसी के बीज फैटी एसिड का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं जो बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं और बालों के झड़ने को रोकते हैं। लाभ दिखाने के लिए रोजाना सुबह एक गिलास पानी के साथ 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीजों का सेवन करना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

