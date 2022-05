चिरौंजी के 5 स्वास्थ्य लाभ - Chironji Ke 5 Swasthy Labh

चिरौंजी (Chironji) का उपयोग मीठी चीज़ों में किया जाता है। यह सेहत और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका वैज्ञानिक नाम बुकाननिया लानजान (buchanania lanzan) है। इसका पेड़, जड़, पत्तियां, फल, बीज और गोंद कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किये जाते हैं। इस लेख में चिरौंजी के स्वास्थ्य लाभ पर प्रकाश डाला गया है। आइये इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करें।

चिरौंजी के 5 स्वास्थ्य लाभ

1. पाचन में सहायक (Aids in digestion)

अपने अच्छे पाचन गुणों के कारण, कलौंजी पाचन को बढ़ावा देता है। चिरौंजी के बीज में फाइबर की प्रचुरता इसे कब्ज और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं के लिए एक शक्तिशाली उपाय बनाती है। चिरौंजी की एंटासिड गुण पेट में अत्यधिक एसिड के गठन को भी रोकती है जिससे अपचन, अल्सर, गैस्ट्र्रिटिस का इलाज होता है और शरीर में पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

2. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है (Increases immunity)

एंटीऑक्सिडेंट गुणों से भरपूर, चिरौंजी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए, बीमरियों से लड़ने और शरीर को विभिन्न संक्रमणों से बचाने के लिए कई लोक उपचार प्रदान करता है। यह मजबूत एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल गुणों की उपस्थिति को भी चित्रित करता है, जो बुखार, सामान्य सर्दी, गले में खराश और अन्य श्वसन संबंधी विसंगतियों जैसे संक्रमणों को रोकने में बेहद प्रभावी है।

3. घाव और अल्सर के उपचार के लिए (For the treatment of wounds and ulcers)

चिरौंजी के पत्तों के विरोधी भड़काऊ और एंटी-अल्सर गुण विभिन्न प्रकार के अल्सर (जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, नासूर घावों या मुंह के अल्सर आदि) के इलाज में उच्च महत्व रखते हैं। कलौंजी के बायोएक्टिव गुण घाव भरने में मदद प्रदान करते हैं। जबकि पत्तियों से निकाले गए रस का उपयोग घावों को भरने के लिए भी किया जाता है।

4. खून साफ़ करने में मददगार (Aids in blood purification)

चिरौंजी के बीजों के विषहरण गुणों के कारण, यह रक्त को शुद्ध करने में बेहद फायदेमंद होते हैं। खून को साफ करके, यह ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है और रक्तप्रवाह से विषाक्त पदार्थों और तनाव हार्मोन को निकालने में भी मदद करता है।

5. दर्द और सूजन में सहायक (Aids in pain and swelling)

चिरौंजी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-आर्थराइटिक गुणों की प्रचुरता इसे गठिया के कारण होने वाले दर्द और सूजन से राहत प्रदान करने के लिए सही विकल्प बनाती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Vineeta Kumar