पिस्ता के स्वास्थ्य लाभ और 5 फायदे - Health Benefits of Pistachios

पिस्ता (Pistachio) अनोखे, हरे रंग के और हल्के मीठे स्वाद वाले मेवे होते हैं। पिस्ता वेरा पेड़ (Pistacia vera tree) के लंबे खाद्य बीज हैं जो एनाकार्डियासी (Anacardiaceae) से संबंधित हैं, जिन्हें काजू परिवार भी कहा जाता है। डेसर्ट और पुडिंग में एक लोकप्रिय सामग्री, पिस्ता व्यंजनों में हरे रंग का एक स्पलैश जोड़ते हैं। पिस्ता सलाद, आइस क्रीम और अन्य बेक्ड फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है। जब नट्स की बात आती है, तो अक्सर पिस्ता को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इसमें बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें हैल्थी फैट्स, प्रोटीन, एंटी-ऑक्सिडेंट और फाइबर मौजूद होते हैं। इस लेख में पिस्ता के स्वास्थ्य लाभ और फायदों के बारे में चर्चा की गयी है।

पिस्ता के स्वास्थ्य लाभ और 5 फायदे

पिस्ता के पोषण तथ्य व स्वास्थ्य लाभ : Nutritional Facts and Health Benefits of Pistachios In Hindi

पिस्ता में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैगनीज़, कैल्शियम, थियामिन, कॉपर, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन E, विटामिन K, फोलेट, प्रोटीन, अनसैचरेटेड फैट्स, कार्ब्स आदि मौजूद होते हैं।

पिस्ता के फायदे : Advantages Of Pistachios In Hindi

1. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर (Antioxidant-rich)

पिस्ता को अपना अनूठा हरा और बैंगनी रंग देने वाले वर्णक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। सभी ट्री नट्स में से, पिस्ता विशेष रूप से एंटी-ऑक्सीडेंट यौगिकों में उच्च होता है।

2. हृदय-स्वस्थ का रखे ख्याल (Keeps Heart-healthy)

अधिकांश नट्स की तुलना में, पिस्ता में फैट और कैलोरी की मात्रा कम होती है और इसमें पोटेशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह विशेष रूप से फाइटोस्टेरॉल से भरपूर होते हैं, जो सभी हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं।

3. नेत्र स्वास्थ्य का समर्थन करे (May support eye health)

पिस्ता एकमात्र ऐसा नट है जो ल्यूटिन (lutein) और ज़ेक्सैन्थिन (zeaxanthin) के उचित स्तर प्रदान करता है, यह दो एंटी-ऑक्सिडेंट जो उम्र के साथ आंखों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4. वजन प्रबंधन में मददगार (May support weight management)

पिस्ता वजन प्रबंधन में सहायक हो सकता है, साथ ही अधिकांश अन्य नट्स की तुलना में कम कैलोरी और फैट्स की मात्रा होने के कारण, यह मेटाबोलिज्म को बढ़ावा देने में मददगार हैं।

5. ब्लड शुगर के स्तर का प्रबंधन करे (Manages blood sugar level)

पिस्ता फाइबर, हेल्थी फैट्स और एंटी-ऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं। स्वस्थ वयस्कों पर किए गए शोध से यह भी पता चलता है कि हाई कार्ब वाले भोजन में पिस्ता जोड़ने से हमारे शरीर की समग्र ब्लड शुगर की प्रतिक्रिया कम हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far