कसावा के 5 उपयोग और 3 फायदे : 5 Uses And 3 Benefits Of Cassava

कसावा (Cassava) एक प्रकार का पौधा है जो कम पानी के भी तेज़ी से बढ़ जाता है। कसावा की जड़ काफी हद तक शकरकंद के जैसी है। इसका उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है और इसके अनेकों लाभ देखने को मिलते हैं। यह लेख आपको कसावा के उपयोग और फायदों के बारे बताएगा।

कसावा के 5 उपयोग और 3 फायदे

कसावा का उपयोग कैसे करें : Uses Of Cassava In Hindi

1. कसावा का उपयोग कई तरह से किया जाता है। आलू की तरह ही कसावा की जड़ एक प्रकार की कंद (जमीन के अंदर बढ़ने वाली) है, इसी कारण इसका उपयोग आलू के जैसे ही किया जाता है।

2. आलू के जैसे कसावा के चिप्स को तेल में तल कर तैयार किया जा सकता है।

3. साबूदाना कसावा से ही बनाया जाता है और इससे खीरा और खिचड़ी भी बनाई जा सकती है।

4. कसावा को मसलकर इसका हलवा बनाया जा सकता है।

5. कसावा का आटा भी बनाया जाता है।

कसावा के फायदे : Benefits of Cassava In Hindi

1. पाचन तंत्र के लिए लाभकारी (beneficial to the digestive system)

पाचन मजबूत रखने के लिए कसावा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पाचन क्रिया को मजबूत करने में सहायक है। कसावा मैं मौजूद गुण जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ा सकता है। यह पूरे शरीर के मेटाबोलिक रेट को प्रभावित करता है। कसावा को अपनी डाइट में शामिल करके अपने पाचन तंत्र को मजबूती पहुंचा सकते हैं।

2. भूख कम करने के लिए (Reduces appetite)

यदि आप बढ़ते हुए वजन से परेशान है और मोटापे की समस्या के लिए आप कुछ उपाय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कसावा आपकी मदद कर सकता है। कसावा में रेसिस्टेंट स्टार्च मौजूद होते हैं जो भूख कम करने में सहायक है। इसके सेवन से खाना खाने की इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है जिससे वजन कम करना आसान होजाता है। मोटापे की समस्या होने पर अपनी डाइट में कसावा को जरूर से शामिल करें।

3. एंटी-न्यूट्रिएंट्स से भरपूर (Rich in Anti-Nutrients)

आलू के जैसे इसमें भी बहुत से गुण होते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर कसावा के सेवन से आप एंटी-नुट्रिएंट्स को अपना पाते हैं। यह एंटी-नुट्रिएंट्स शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक है। यह ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

