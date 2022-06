लोकाट के 5 उपयोग और 3 फायदे - Loquat Ke 5 Upyog Aur 3 Fayde

लोकाट (Loquat) पेड़ एक मध्यम आकार का पेड़ है जो हल्के समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। लोकाट के पेड़ चीन के मूल निवासी हैं, जहां वे जंगल में उगते हैं। चीन में, लोकाट हजारों वर्षों से पारंपरिक चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। लोकाट फल, जिन्हें जापानी प्लम (Japanese Plum) भी कहा जाता है, चमकीले नारंगी अंडाकार होते हैं। यह सदाबहार फल स्वाद में हल्का खट्टा और मीठा होता है। लोकाट के फल को अक्सर कच्चा या अर्क के रूप में खाया जाता है, लेकिन यह फल जैम, पाई और जूस में भी पाया जाता है। लोकाट के पत्ते और फूल का उपयोग कभी-कभी चाय में भी किया जाता है। लोकाट फल, बीज और पत्तियों के कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। लोकाट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन C, विटामिन A भी शामिल होते है। इस लेख में लोकाट के उपयोग और फायदे बताये गए हैं। आइये इन्हे विस्तार से जाने।

लोकाट के 5 उपयोग और 3 फायदे

लोकाट के उपयोग : Uses Of Loquat In Hindi

1. लोकाट को फल के रूप में ऐसे ही खाया जा सकता है।

2. लोकाट की पत्तियों से काढ़ा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. लोकाट के फूलों की चाय बनकर पिया जा सकता है।

4. लोकाट के काढ़े के लिए फूलों और पत्तियों दोनों का उपयोग किया जा सकता है।

5. लोकाट के फल से जैम भी बनाया जा सकता है।

लोकाट के फायदे : Benefits Of Loquat In Hindi

इन निम्न समस्याओं में लोकाट के फायदे देखे गए हैं।

1. कोलेस्ट्रॉल (Controls cholesterol)

कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम और नियंत्रित करने के लिए लिए भी लोकाट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकाट की पत्तियों के अर्क में एंटी-एथेरोस्क्लोरोटिक (Anti-atherosclerotic) एक्टिविटी होती है। यह एक्टिविटी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मददगार हो सकती है।

2. आँखों की रौशनी बढ़ाए (Increase eyesight)

लोकाट फल का इस्तेमाल आंखों की रोशनी बढ़ाने में लाभदायक हो सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व (विटामिन C व A के साथ-साथ जिंक और कॉपर) आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।

3. पाचन समस्याएं (Treats digestive problems)

लोकाट का इस्तेमाल पाचन की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जाता है। लोकाट फल कई तरह की समस्याओं को दूर करने के साथ ही यह इम्यून सिस्टम और पाचन को सुधारने में लाभदायक हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

