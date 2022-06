दालचीनी के तेल के 5 उपयोग और 5 फायदे - Dalchini Ke Tel Ke 5 Upyog Aur 5 Fayde

दालचीनी का तेल (Cinnamon Oil) कई प्रकार के पेड़ों की छाल या पत्तियों से प्राप्त होता है, जिसमें सिनामोमम वर्म ट्री (Cinnamomum verum tree) और सिनामोमम कैसिया ट्री (Cinnamomum cassia tree) शामिल हैं। दालचीनी मसलों में से एक है। भारत में, इसका उपयोग अलग-अलग व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी की तरह दालचीनी के तेल के भी अनेक औषधीय गुण होते हैं। दालचीनी का तेल कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। दालचीनी के तेल में एंटी-बैक्टीरियल, ऐंटि-फंगल, एंटी-डायबिटिक और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर प्रबंधन और अन्य स्थितियों पर इसका प्रभाव होता है। इस लेख में दालचीनी के तेल के उपयोग और फायदे (Uses and Benefits of Cinnamon Oil) बताये गए हैं।

दालचीनी के तेल के 5 उपयोग और 5 फायदे

दालचीनी के तेल के उपयोग : Uses Of Cinnamon Oil In Hindi

1. दालचीनी का तेल साबुन और क्रीम जैसे उत्पादों में किया जाता है।

2. दालचीनी के तेल का उपयोग अरोमाथेरपी में किया जाता है।

3. इसका उपयोग माउथवाश के रूप में किया जाता है।

4. यह तेल परफ्यूम व इत्र में भी उपयोगी है।

5. जोड़ो के दर्द के उपचार के रूप में दालचीनी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है।

दालचीनी के तेल के फायदे : Benefits Of Cinnamon Oil In Hindi

1. ब्लड सर्कुलेशन को सुधारे (Improves blood circulation)

दालचीनी का उपयोग ऐतिहासिक रूप से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार के लिए किया जाता रहा है। यह शरीर में मांसपेशियों के तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। इसे करियर ऑयल, जैसे जोजोबा तेल, गुलाब का तेल या नारियल तेल के साथ उपयोग करना फायदेमंद करें।

2. दर्दनिवारक के तौर पर उपयोग (Use as a pain reliever)

दालचीनी के एसेंशियल तेल का उपयोग प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यह पुराने दर्द, जोड़ों की जकड़न, मांसपेशियों में दर्द में मदद करने के लिए जाना जाता है।

3. गठिया के लिए दालचीनी का तेल (Cinnamon Oil for Arthritis)

दालचीनी के एसेंशियल तेल में एंटी-रूमेटिक गुण होते हैं और गठिया से राहत प्रदान करने के लिए इसे अन्य एंटी-रूमेटिक तेलों के साथ मिलाया जा सकता है। दालचीनी तेल से दिन में एक बार मालिश करना फायदेमंद है।

4. पाचन स्वास्थ्य में सुधार करे (Improves digestive health)

दालचीनी के तेल को बेस ऑयल जैसे तेल के साथ पतला करके, आप पाचन तंत्र में गैस को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसे पेट पर कम से कम पांच मिनट तक मालिश करने से आराम मिलता है।

5. मासिक धर्म में होने वाली ऐंठन (Menstrual cramps)

दालचीनी तेल उन पदार्थों के समूह का हिस्सा है जो इमेनगॉग (emmenagogue) हैं। यह ऐंठन के दर्द से राहत प्रदान करने में भी मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far