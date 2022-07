बालों के लिए करेला के 5 उपयोग और 5 फायदे - Uses And Benefits Of Bitter Gourd For Hair

करेला (Bitter Gourd) हैल्थी सब्जियों में से एक माना जाता है। इसकी गिनती स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थो में होती है। सेहत के साथ यह त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। जी हां! बालों के लिए करेले का उपयोग फायदेमंद माना जाता है। करेले का उपयोग वर्षों से आयुर्वेदिक औषधी में बालों से सम्बंधित समस्या से आराम पाने के लिए किया जाता रहा है। करेले का रस का उपयोग बालों को चमकदार बनाने में, रूसी से छुटकारा पाने में, दो मुंहे बाल और बालों के झड़ने की समस्या का कारगर उपाय हो सकता है। इस लेख के माध्यम से हम आपको बालों के लिए करेला के उपयोग और फायदे बताएंगे।

बालों के लिए करेला के 5 उपयोग और 5 फायदे

बालों के लिए करेला के उपयोग : Uses Of Bitter Gourd For Hair In Hindi

1. करेले के रस को बालों में लगाया जा सकता है।

2. करेले का लेप तैयार करके भी स्कैल्प पर लगा सकते हैं।

3. रूखी स्कैल्प से छुटकारा पाने के लिए करेले के जूस में नारियल का तेल मिलाकर भी लगाया जा सकता है।

4. रुसी की समस्या से राहत पाने के लिए करेले के जूस में नींबू मिलाकर स्कैल्प पर लगाया जा सकता है।

5. बालों को मुलायम बनाने के लिए करेले के रस में दही मिलाकर स्कैल्प पर मालिश कर सकते हैं।

बालों के लिए करेला के फायदे : Benefits Of Bitter Gourd For Hair In Hindi

1. करेला का रस रूखी स्कैल्प की समस्या को दूर कर सकता है। यह सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस के उपचार में सहायक हो सकता है जो ड्राई स्कैल्प के लक्षणों में से एक है। इसके कारण से स्कैल्प रूखी होने लगती है जिससे खुजली व रूसी जैसी समस्या हो सकती है।

2. करेला झड़ते बालों के लिए अच्छा माना जाता है। बालों की जड़ों में करेले कला रस लगाने से फायदे मिल सकते हैं।

3. डैमेज बालों के लिए करेला बहुत फायदेमंद होता है। डैमेज बालों के उपचार के लिए भी करेले का रस बालों में लगाया जा सकता है। इसको हेयर मास्क में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. करेले में विटामिन C, प्रोटीन और फोलिक एसिड मौजूद होता है जो बालों के पोषण के लिए अच्छे माने जाते हैं। यह दो मुहे बालों की समस्या को भी ठीक कर सकता है।

5. चमकते बालों के लिए करेले का रस तेल में मिलाकर लगाया जा सकता है। यह बालों को गुणवत्ता प्रदान करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far