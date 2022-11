इलायची (Cardamom) का उपयोग आयुर्वेद में पाचन, हृदय स्वास्थ्य, तनाव, सर्दी और फ्लू और दंत स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न स्थितियों के उपचार के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है। परंपरागत रूप से, इलायची को एक जड़ी-बूटी माना जाता था और यह आयुर्वेद के प्रमुख अवयवों में से एक थी। यहां तक कि प्राचीन मिस्र और रोम के लोग भी इस मसाले का इस्तेमाल अपने आवश्यक तेलों में डालने के लिए करते थे, टकसाल के रूप में और यहां तक कि अन्य औषधीय प्रयोजनों के लिए इसके मजबूत स्वाद का उपयोग करते थे।

अपनी सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध, इलायची का उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है, मसालेदार व्यंजनों से लेकर मिठाइयों और पेय पदार्थों तक। विकल्पों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अधिक से अधिक लोग समग्र स्वास्थ्य के लिए इलायची को अपने आहार में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। इलायची के कई स्वास्थ्य लाभ हैं जो इसे अपने आहार में शामिल करने के लायक बना देंगे। इस लेख के माध्यम से हम आपको इलायची से जुड़े कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं।

रात को सोते समय 2 इलायची खाने के फायदे आपको हैरान कर सकते हैं - Benefits Of Cardamom At Night In Hindi

1. इलायची मौखिक स्वास्थ्य में सुधार करती है (Improves oral health)

इलायची का व्यापक रूप से भारत में माउथ फ्रेशनर के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सांसों की दुर्गंध से लड़ने में प्रभावी है। यह अल्सर या मुंह के अन्य संक्रमणों से भी लड़ती है।

2. इलायची एक रोगाणुरोधी के रूप में कार्य करे (It acts as an antimicrobial)

इलायची विभिन्न हानिकारक रोगाणुओं जैसे कवक, बैक्टीरिया और वायरस के विकास को धीमा करने के लिए जानी जाती है। संक्रमण को दूर रखने के लिए आप इसे अपने दैनिक कुप्पा में शामिल कर सकते हैं।

3. कैंसर से लड़ता है (Fights cancer)

प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि इलायची के कैंसर के इलाज के लिए वादा किया गया है। इसमें कैंसर से लड़ने वाले तत्व पाए जाते हैं। अपनी सुबह की चाय में इलायची को उबलते पानी या दूध में डालकर शामिल करें।

4. शरीर के विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाता है (Gets rid of body toxins)

इलायची एक ज्ञात मूत्रवर्धक है जो गुर्दे, मूत्र पथ और मूत्राशय से अतिरिक्त विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करती है। आप स्वाद बढ़ाने के लिए और इसे स्वस्थ बनाने के लिए इलायची को ब्रेड और फलों में मिला सकते हैं।

5. पाचन में सुधार करे (Improve digestion)

इलायची ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं जैसे एसिडिटी, गैस, ऐंठन, मतली, नाराज़गी आदि के लक्षणों को कम करने की क्षमता दिखाई है। इलायची को उबालने वाले पानी में मिलाएं और पाचन में सुधार के लिए इसे थोड़ी चीनी के साथ पीएं।

6. सर्दी और खांसी से राहत दिलाए (Provide relief from cold and cough)

इलायची विशेष रूप से गले में खराश के मामलों में सर्दी और फ्लू के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। इलायची को उबाल कर पानी से गरारे करने से गले की सूजन कम हो जाती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

