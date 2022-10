अमरूद के पत्ते उबालकर पीने से होने वाले 6 फायदे 

अमरूद (Guava) खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है, उतना ही इसके सेवन से सेहत को कई सारे लाभ भी मिलते हैं। अमरूद की जड़ से लेकर इसकी पत्तियों तक सभी बहुत उपयोगी होते हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत महत्व देखने को मिलते हैं। लेकिन इस लेख में हम बात करेंगे अमरूद के पत्तों से सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में। अमरूद के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसके पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आइए आगे के लेख में जानते हैं, अमरूद के पत्तों को उबालकर पीने से होने वाले फायदों के बारे में।

अमरूद के पत्ते उबालकर पीने से होने वाले फायदे- 6 Benefits of drinking boiled guava leaves In Hindi

कोलेस्ट्रॉल को करे कम (Reduce cholesterol) - अमरूद के पत्तों को पानी में उबालकर पीने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीमे हो जाता है। जिससे शरीर के कई अंगों में सही तरह से ब्लड नहीं पहुंच पाता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और भी बहुत से रोगों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अमरूद के पत्तों को उबालकर पीने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बेहद मदद मिलती है।

डायबिटीज के उपचार के लिए करें सेवन (Use for the treatment of diabetes) - अमरूद के पत्तों को उबालकर इसका सुबह खाली पेट रस पीने से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल इसके पत्तों का इस तरह से रस पीने से शरीर में बढ़ी शुगर के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए इसका सेवन इस दौरान करना चाहिए।

पेट की समस्याओं का इलाज है अमरूद के पत्ते (Guava leaves are the cure for stomach problems) - अमरूद के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। जिसके रस के सेवन से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं पेट में हुई ऐंठन और कब्ज की समस्या में भी इसके लाभ देखने को मिल सकते हैं।

मुहांसों में फायदेमंद (Beneficial in acne) - अमरूद के पत्तों का रस मुंहासों में बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर के सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। जिससे खून भी साफ होता है और अगर खून साफ होता है, तो आप मुंहासों जैसी परेशानी से कोसो दूर रहेंगे। साथ ही इसके पत्तों के रस को पीने से त्वचा ग्लोइंग भी बनती है।

बालों का झड़ना करें कम (Reduce hair fall) - सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोगों को बाल झड़ने की समस्या होती है। इससे निपटने के लिए आप अमरूद के पत्तों को उबालकर उसका रस पीने से बालों का झड़ना बहुत हद तक कम हो जाता है। साथ ही बालों में चमक भी आती है।

इम्यूनिटी को करे मजबूत (Strengthen immunity) - अमरूद के पत्तों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं ।गर आप अमरूद के पत्ते को उबालकर उससे बने रस का सेवन करते हैं, तो इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। जिससे आप वायरल संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

