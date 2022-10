प्रेगनेंसी में गुलकंद खाने के 6 फायदे

गुलाब की पंखुड़ियों (Rose petals) से बनना वाला गुलकंद खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ये एक मुरब्बे की तरह दिखता है और इसको कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल पान में डालकर खाने के लिए किया जाता है। यही नहीं इसके सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला इसका सेवन करती है, तो इसके सेवन से कई फायदे देखने को मिल सकते हैं। गुलकंद तासीर में ठंडा होता है जिससे प्रेगनेंसी के दौरान सेवन करने से पेट में ठंडक मिलती है। यही नहीं इसके सेवन से तनाव, थकान में भी आराम मिलता है। तो चलिए जानते हैं गुलकंद को खाने से प्रेगनेंसी में क्या क्या फायदे मिल सकते हैं।

प्रेगनेंसी में गुलकंद खाने के फायदे ( 6 Benefits of eating Gulkand during pregnancy In Hindi )

कब्ज की समस्या में लाभदायक गुलकंद (Gulkand beneficial in the problem of constipation) - प्रेगनेंसी में अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कब्ज की समस्या से पीड़ित हो जाती हैं। जिसके चलते पेट का साफ न होना और यहां तक की बवासीर जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। पेट में कब्ज न हो इसके लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को गुलकंद का सेवन करना चाहिए। इससे कब्ज होने से बचें साथ ही बवासीर जैसी बीमारी से भी आपका बचाव हो सकेगा।

पेट को रखे ठंडा (keep stomach cool) - प्रेगनेंसी में गुलकंद का सेवन बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। इस दौरान पेट में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, जिसको शांत करने के लिए गुलकंद एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है। इसका आप दिन में कभी भी सेवन कर सकते हैं। इसको खाने से कोई नुकसान भी नहीं होते हैं।

गैस की समस्या होती है दूर (Solve the problem of gas ) - प्रेगनेंसी में अक्सर गैस की समस्या होती है। महिला किसी भी चीज का सेवन करती है, तो इससे गैस या अपच होने लगती है। लेकिन अगर आप गुलकंद का सेवन करती हैं, तो इससे गैस की समस्या नहीं होती है। साथ ही इसके सेवन से खाना आराम से पचता है।

उल्टी से दिलाए राहत (Provide relief from vomiting) - प्रेग्नेंट महिलाओं को अक्सर उल्टी की समस्या होती है जिसके चलते कुछ भी खा पाना इस दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यदि कोई महिला इसका सेवन करती है, तो इससे उल्टी जैसा लगने की समस्या नहीं होती। साथ ही खाना खाने का मन भी करता है।

तनाव को दूर करे गुलकंद (Relieve stress Gulkand) - गुलकंद के सेवन से तनाव दूर रहता है। देखा गया है कि प्रेगनेंसी के समय महिलाएं तनाव में आ जाती हैं और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गुलकंद का सेवन करती हैं, तो इससे न सिर्फ आपको अंदरूनी ठंडक मिलेगी बल्कि इसके सेवन से तनाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए गुलकंद का सेवन प्रेगनेंसी में करना फायदेमंद होता है।

त्वचा के लिए लाभदायक (Beneficial for skin) - गुलकंद एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। इसके सेवन से रक्त को शुद्ध करने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। वहीं गर्भावस्था के दौरान शरीर से विषाक्त पदार्थों का बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। गुलकंद टॉक्सिन फ्री ब्लड बनाता है, जिससे गर्भवती महिलाएं भी ग्लोइंग और एक्ने फ्री स्किन पा सकती हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

