अमरूद (Guava) अपने मीठे, तीखे स्वाद और अमरूद के रस से लेकर अमरूद की जेली तक कई तरह के उपयोगों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस फल में और भी बहुत कुछ है जो देखने में आता है। वास्तव में, यह स्वास्थ्य लाभों की एक लंबी सूची से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें बेहतर हृदय स्वास्थ्य, बेहतर प्रतिरक्षा कार्य, रक्त शर्करा के स्तर में कमी और बहुत कुछ शामिल हैं। अमरुद के बीज, पत्तियों और फल स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होते हैं। इसकी पत्तियों, बीजों और छिलके को भी खाया या औषधीय रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख के माध्यम से हम अमरुद के पत्ते, बीज और फल के अनोखे लाभ बताने जा रहे हैं।

अमरुद के पत्ते, बीज और फल के अनोखे लाभ - Benefits Of Guava Leaves, Seeds And Fruits In Hindi

1. इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे (Boosts the Immune System)

आश्चर्यजनक रूप से, अमरूद की एक सेवारत विटामिन C की दैनिक अनुशंसित मात्रा का 250% से अधिक प्रदान करती है, जिससे यह उपलब्ध सर्वोत्तम विटामिन C खाद्य पदार्थों में से एक है। विटामिन C अपने प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले लाभों के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण कोशिका क्षति को रोकने में सहायता करता है, जो हृदय रोग, गठिया और कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों सहित कई बीमारियों को रोकने में भी मदद करता है।

2. रक्तचाप को नियंत्रित करता है (Regulates blood pressure)

इसके उच्च पोटेशियम स्तरों के लिए धन्यवाद, कुछ शोध से पता चलता है कि अमरूद का फल स्वाभाविक रूप से रक्तचाप और रक्त लिपिड को कम करने में मदद कर सकता है। पोटेशियम आपके दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए महत्वपूर्ण है और रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही, इस महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व को ठीक करने से गुर्दे की पथरी, स्ट्रोक और हड्डियों के नुकसान से बचाने में भी मदद मिल सकती है।

3. फाइबर का बढ़िया स्रोत (Great source of fiber)

अमरूद का फल उपलब्ध सर्वोत्तम उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों में से एक है, जो फाइबर के दैनिक मूल्य का 20% से अधिक प्रदान करता है। इतना ही नहीं, अमरूद में खाने योग्य बीज भी होते हैं जो फाइबर से भी भरे होते हैं। फाइबर मल को शरीर से बाहर निकालने में आसान बनाने के लिए मल में बल्क जोड़कर नियमितता का समर्थन करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है और भोजन के बीच लंबे समय तक पेट भरे रहने में मदद करके वजन घटाने में सहायता करता है।

4. कैंसर सेल ग्रोथ से लड़ता है (Fights cancer cell growth)

लाइकोपीन (Lycopene) एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो अमरूद के फल में भरपूर मात्रा में होता है। वास्तव में, एक सर्विंग आपके लाइकोपीन की दैनिक आपूर्ति का आधा से अधिक प्रदान करता है। कई प्रकार की कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने की क्षमता के कारण इस शक्तिशाली कैरोटीनॉयड की कैंसर सेनानी के रूप में एक मजबूत और सिद्ध प्रतिष्ठा है।

5. रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करता है (Stabilizes Blood Sugar Levels)

पूर्वी एशिया और अन्य क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से मधुमेह को उलटने के लिए पारंपरिक लोक चिकित्सा में अमरूद के पत्तों का लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है।

6. सूजन कम करता है (Reduces Inflammation)

अमरूद के पत्तों के अर्क में फ्लेवोनोइड्स की उपस्थिति के लिए एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो यौगिक होते हैं जो शरीर में मुक्त कणों को खत्म करने में मदद करने के लिए एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। सूजन अधिकांश बीमारी और बीमारी के मूल में है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और पूरक शामिल हैं जो आपके आहार में सूजन से राहत देते हैं, बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

