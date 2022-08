तीन औषधीय जड़ी-बूटियाँ त्रिफला (Triphala) बनाती हैं। संस्कृत में, "त्रि" का अर्थ है "तीन" और "फला" का अर्थ है "फल"। यह एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हर्बल तैयारी है जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा रसायन (rejuvenator) दवा के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि तीन फलों का मेल त्रिफला के कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार होता है। त्रिफला तीन अलग-अलग पौधों के सूखे फलों से बनाया जाता है, जिनमे से एक आंवला भी है।

इसे आयुर्वेद में एक त्रिदोषिक रसायन के रूप में वर्णित किया गया है, जो मानव जीवन को नियंत्रित करने वाले तीन दोषों को संतुलित और फिर से जीवंत करने में सक्षम है: वात, पित्त और कफ। इसके निम्नलिखित गुणों के कारण कई रोग स्थितियों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है: रेचक, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, रक्त शुद्ध करने वाला, एनाल्जेसिक, गठिया विरोधी, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी-एजिंग और जीवाणुरोधी जैसे गुण इसमें पाए जाते हैं। यह लेख त्रिफला के फायदों से सम्बंधित है।

पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए खाएं त्रिफला चूर्ण, जानिए 6 फायदे - Benefits Of Triphala Churn In Hindi

1. इन्फेक्शन में त्रिफला का सेवन (Use of triphala in infection)

त्रिफला और इसके घटकों ने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों (microorganisms) के खिलाफ शक्तिशाली रोगाणुरोधी गुणों का प्रदर्शन किया है। त्रिफला चूर्ण ने मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) के खिलाफ कार्रवाई को साबित किया है। त्रिफला चूर्ण और त्रिफला माशी ने विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जैसे ई. कोलाई (E. coli) और एस. ऑरियस (S. aureus) के खिलाफ जीवाणुरोधी गुण दिखाए हैं।

2. तनाव के लिए त्रिफला का उपयोग (Uses of Triphala for Stress)

त्रिफला पूरकता तनाव को कम करने के लिए दिखाया गया है। त्रिफला उपचार लिपिड पेरोक्सीडेशन (lipid peroxidation) और कॉर्टिकोस्टेरोन (corticosterone levels) के स्तर को बढ़ाकर ठंड के तनाव-प्रेरित व्यवहार और जैव रासायनिक असामान्यताओं को रोक सकता है।

3. दंत चिकित्सा देखभाल के लिए त्रिफला का उपयोग (Uses of Triphala for Dental Care)

त्रिफला ने उन रसायनों के स्तर को कम कर दिया जो पीरियोडोंटाइटिस (periodontitis) के दौरान ऊतक के विनाश में शामिल होते हैं। त्रिफला माउथवॉश का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और यह प्लाक स्कोर को कम करने और लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus) बैक्टीरिया माइक्रोबियल स्तरों को रोकने में क्लोरहेक्सिडिन (chlorhexidine) के समान प्रभावी पाया गया।

4. पाचन क्रिया के लिए त्रिफला के फायदे (Beneficial for Digestion)

त्रिफला चूर्ण चूर्ण और त्रिफला माशी के अर्क से अरंडी के तेल से होने वाले दस्त को रोका जा सकता है। अर्क का एक मजबूत एंटीडायरियल (antidiarrheal) प्रभाव था जैसा कि पहले शौच के समय में वृद्धि, संचयी मल वजन, आंतों के पारगमन समय, मल की मात्रा में सुधार, मल की आवृत्ति, मल की स्थिरता, मल में बलगम के स्तर में कमी और पेट फूलना द्वारा प्रदर्शित किया गया था।

5. लीवर के लिए फायदेमंद (Beneficial for liver)

अध्ययनों में, त्रिफला को एसिटामिनोफेन-प्रेरित (acetaminophen-induced) जिगर की क्षति के खिलाफ फायदेमंद पाया गया था, लेकिन सिलीमारिन (silymarin) की तुलना में कम प्रभावकारिता के साथ। त्रिफला ने प्रिनफ्लेमेटरी साइटोकिन्स (proinflammatory cytokines) और लिपिड पेरोक्साइड के स्तर को कम किया, जबकि कई एंटीऑक्सिडेंट एंजाइमों के स्तर को बहाल किया और लीवर की क्षति को कम किया, जैसा कि कम लीवर एंजाइम मूल्यों द्वारा देखा गया था।

6. प्रतिरक्षा के लिए लाभ (Benefits for immunity)

त्रिफला में शक्तिशाली इम्यूनोमॉड्यूलेटरी (immunomodulatory) गुण पाए गए हैं। माना जाता है कि फ्लेवोनोइड्स, टैनिन, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन्स और फेनोलिक पदार्थों में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

