त्वचा और स्वास्थ्य के लिए वीट जर्म ऑयल के 6 फायदे - Benefits Of Wheat Germ Oil For Skin And Health

वीट जर्म (Wheat Germ) को "नुट्रिएंट-एनरिचेड सेंटर ऑफ़ द वीट कर्नेल" के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे वीट जर्म तेल नामक प्राकृतिक तेल निकालने के लिए संसाधित किया जाता है। यह तेल आमतौर पर खाना पकाने/बेकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसे तलने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग मॉइस्चराइज़र और चेहरे की क्रीम में किया जाता है। यह विटामिन B6, विटामिन E और फोलिक एसिड का समृद्ध स्रोत, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इसमें प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सिडेंट, आयरन और कैल्शियम भी मौजूद होते हैं। इस लेख में वीट जर्म आयल के फायदों (Benefits Of Wheat Germ Oil For Skin And Health) के बारे में बात की गयी है।

त्वचा और स्वास्थ्य के लिए वीट जर्म ऑयल के 6 फायदे

1. हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे (It Promotes Heart Health)

वीट जर्म आयल में विटामिन B कॉम्प्लेक्स ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य करने में मदद करता है जबकि ओमेगा फैटी एसिड (octacosanol) कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और इस तरह यह हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है।

2. मेटाबोलिज्म को बढ़ावा दे (Boost metabolism)

यह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ग्लूकोज को पोषक तत्वों और ऊर्जा के उपभोज्य रूपों में बदलने में मदद करता है। यह एक ऊर्जा बनाये रखने में मदद करता है।

3. स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा दे (It Promotes Healthy Skin)

यह विटामिन A, E, एंटी-ऑक्सिडेंट और फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत है। इसका उपयोग त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए किया जाता है। यह तेल कोलेजन गठन का समर्थन करता है और त्वचा पर घाव के निशान हटाने में मदद करता है।

4. कैंसर से बचाव करे (Prevent cancer)

दैनिक आहार में वीट जर्म की उपस्थिति ग्लूकोज मेटाबोलिज्म को बाधित करने में मदद करती है। यह कैंसर सेल्स को नष्ट करने में सहायक है।

5. मधुमेह (Manages diabetes)

वीट जर्म ऑयल फोलिक एसिड का समृद्ध स्रोत होता है, जो होमोसिस्टीन (homocysteine) के साथ नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। यह मधुमेह से बचाव में भी मदद करता है।

6. स्टैमिना बढ़ाये (Increases Stamina)

प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत होने के कारण, यह स्वस्थ मांसपेशियों को बनाए रखने, क्षतिग्रस्त टिशुस की मरम्मत और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

