जैतून का सिरका (Olive vinegar), जिसे "एसीटो डी ओलिव" भी कहा जाता है, एक प्रकार का सिरका होता है जो कुचल जैतून से बना होता है। यह भूमध्यसागरीय व्यंजनों में एक लोकप्रिय मसाला है, और इसके कई स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है।

जैतून के सिरके के सेवन से मिलेंगे ये 7 लाभ - 7 Benefits Of Consuming Olive Vinegar In Hindi

1. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर (Rich in antioxidants): जैतून का सिरका एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है, जो शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। मुक्त कण अस्थिर अणु होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के विकास में योगदान कर सकते हैं।

2. निम्न रक्तचाप में मदद कर सकता है (May help lower blood pressure): कुछ अध्ययनों में जैतून के सिरके को रक्तचाप कम करने वाला प्रभाव पाया गया है। यह पॉलीफेनोल्स की उच्च सामग्री के कारण होने की संभावना है, जो ऐसे यौगिक हैं जिन्हें रक्त वाहिका के कार्य पर लाभकारी प्रभाव दिखाया गया है।

3. हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है (May help improve heart health): कुछ अध्ययनों में जैतून के सिरके को कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला प्रभाव पाया गया है। यह संभवतः मोनोअनसैचुरेटेड वसा की उच्च सामग्री के कारण होता है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

4. वजन घटाने में मदद कर सकता है (May help with weight loss): जैतून के सिरके का सेवन परिपूर्णता की भावनाओं को बढ़ावा देकर और समग्र कैलोरी सेवन को कम करके वजन घटाने में मदद कर सकता है। यह इसकी एसिटिक एसिड सामग्री के कारण होने की संभावना है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा कर सकता है।

5. सूजन कम करने में मदद कर सकता है (May help reduce inflammation): जैतून के सिरके में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और यह शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। सूजन को कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह सहित कई पुरानी बीमारियों से जोड़ा गया है।

6. पाचन में मदद कर सकता है (May help improve digestion): जैतून का सिरका पेट के एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करके पाचन में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह भोजन के टूटने और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद कर सकता है।

7. त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है (May help improve skin health): जैतून के सिरके को त्वचा के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पाया गया है। यह झुर्रियों, उम्र के धब्बों और मुंहासों को कम करने में मदद कर सकता है।

अंत में, जैतून का सिरका एक स्वस्थ और बहुमुखी मसाला है जिसका उपयोग व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला में स्वाद जोड़ने के लिए किया जा सकता है। यह एंटीऑक्सिडेंट का एक समृद्ध स्रोत भी है, और निम्न रक्तचाप में मदद कर सकता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, वजन घटाने में सहायता कर सकता है, सूजन कम कर सकता है, पाचन में सुधार कर सकता है और त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

