भारत में करी पत्ते (Curry leaves) या मीठे नीम के पत्तों का व्यापक रूप से पाक और औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक अद्वितीय स्वाद और सुगंध के साथ छोटे हरे पत्ते हैं। यह दक्षिण भारतीय व्यंजनों जैसे सांभर, रसम, चटनी आदि में मसाला के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इस लेख के माध्यम से हम करी पत्ते से जुड़े लाभ बताने जा रहे हैं।

करी पत्ता के प्रतिदिन उपयोग से मिलते हैं ये 7 फायदे : Curry Leaves Benefits In Hindi

1. शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट (It is a powerful antioxidant)

करी पत्ते पौधों के यौगिकों से भरपूर होते हैं जो शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट होते हैं। ये यौगिक हमें स्वस्थ रखते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं। यह हमें ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं, तंत्रिका तंत्र, हृदय प्रणाली, गुर्दे आदि के रोगों को रोकते हैं।

2. कैंसर के खतरे को कम करे (Reduce the risk of cancer)

करी पत्ते में एंटी-म्यूटाजेनिक क्षमता होती है। ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचाते हैं। करी पत्ते में मौजूद फ्लेवोनोइड्स कैंसर रोधी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यह स्तन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में प्रभावी हैं। करी पत्ता पेट के कैंसर से भी शरीर की रक्षा करता है। करी पत्ता हमारे शरीर को सर्वाइकल कैंसर से बचाने में भी फायदेमंद होता है।

3. हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है (Lowers the risk of heart diseases)

करी पत्ता ऑक्सीडेटिव क्षति (oxidative damage) को रोककर हमारे दिल की रक्षा करता है। करी पत्ते के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है। यह ट्राइग्लिसराइड्स (triglycerides) के स्तर को भी कम करता है। इस प्रकार जोखिम कारकों में कमी हमें हृदय रोगों से बचाने में मदद करती है।

4. मधुमेह के प्रबंधन में मदद करे (Help manage diabetes)

करी पत्ते का सेवन मधुमेह और इससे संबंधित जटिलताओं के प्रबंधन में मदद करता है। रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में करी पत्ते को अत्यधिक प्रभावी पाया गया। करी पत्ते फाइबर से भरपूर होते हैं जो पाचन को धीमा कर देते हैं, इस प्रकार हमारे रक्त में रक्त शर्करा के स्तर में अचानक वृद्धि को रोकते हैं। यह इंसुलिन की गतिविधि को भी बढ़ावा देते हैं और आगे मधुमेह के रोगियों की मदद करते हैं।

5. पेट की बीमारियों से निपटने में मदद करे (Help in dealing with stomach ailments)

दस्त और कब्ज जैसी पेट की बीमारियों के इलाज में करी पत्ता बहुत कारगर होता है। करी पत्ते में कार्बाज़ोल एल्कलॉइड (carbazole alkaloids) होते हैं जो दस्त को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। करी पत्ते का पेस्ट के रूप में सेवन किया जा सकता है या पत्तियों के रस का सेवन किया जा सकता है। करी पत्ते में हल्के रेचक (laxative) गुण भी होते हैं जो कब्ज और अपच की समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं।

6. बालों के लिए बेहतरीन (Good for hair)

करी पत्ते को नारियल के तेल में उबालने से बालों का एक बेहतरीन टॉनिक बनता है जो सफेद होने से रोकता है और बालों के विकास को उत्तेजित करता है। वे हमारे बालों को मजबूत करते हैं और बालों के झड़ने को रोकते हैं। यह रूसी और शुष्क स्कैल्प को रोकने में भी सहायक होते हैं।

7. वजन घटाने में मदद करे (Helps in weight loss)

करी पत्ते में मौजूद एल्कलॉइड (Alkaloids) हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। करी पत्ता एक डिटॉक्सीफाइंग एजेंट के रूप में भी काम करता है, हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और फैट के संचय को रोकता है। इससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

