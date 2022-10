सिर्फ खुशबू ही नहीं औषधीय गुणों से भरपूर है Elaichi, जानिए अन्य फायदे

इलायची (Cardamom) एक ऐसा मसाला है जिसे लोग सदियों से खाना पकाने और दवा दोनों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मूल रूप से मध्य पूर्वी और अरबी खाद्य पदार्थों में एक आम सामग्री, इलायची ने पश्चिम में भी लोकप्रियता हासिल की है। सिर्फ खुशबू ही नहीं औषधीय गुणों से भरपूर है होती है इलायची, इस लेख के माध्यम से हम इलाइची से जुड़े लाभ बताने जा रहे हैं।

सिर्फ खुशबू ही नहीं औषधीय गुणों से भरपूर है इलायची, जानिए अन्य फायदे : Cardomom Benefits In Hindi

1. उल्टी और जी मचलना के इलाज करे (Treat vomiting and nausea)

इलायची में एंटीमैटिक (antiemetic) गुण होते हैं, जो हल्की उल्टी और जी मचलने में मदद कर सकते हैं। खट्टा स्वाद और जलन के साथ उल्टी आने पर यह ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आपको यात्रा के दौरान मोशन सिकनेस की समस्या हो जाती है, तो अब आप जान गए हैं कि आपको अपनी यात्रा किट में इलायची क्यों रखनी चाहिए।

2. पाचन में सुधार करने में मदद करता है (It helps to improve digestion)

इलायची में एसेंशियल ऑयल मेन्थोन (menthone) गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (gastrointestinal) समस्याओं जैसे एसिडिटी, पेट फूलना, अपच और पेट दर्द को कम करने में मदद करता है। यह एक अच्छा पाचन उत्तेजक और वायुनाशक है। इलायची का उपयोग करने का मुख्य संकेत पेट में जलन है। इसलिए जलन होने वाले सभी प्रकार के रोगों में इलायची का प्रयोग लक्षण के रूप में किया जा सकता है।

3. खांसी-जुकाम का भी इलाज करे (Cure cough and cold)

इलायची में एंटीट्यूसिव (antitussive) और म्यूकोलिटिक (mucolytic) गुण होते हैं जो बलगम के उत्पादन को कम करने और शरीर से खांसी और सर्दी को खत्म करने में मदद करते हैं। यह फेफड़ों में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और श्वसन कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है।

4. डेंटल केयर का ख्याल रखे (Take care of dental care)

इलायची में शक्तिशाली रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो अच्छी दंत स्वच्छता के अलावा सांसों की दुर्गंध से हमेशा के लिए छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। इलायची के तेल, सिनेओल (cineole) में मौजूद फाइटोकेमिकल एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है जो सांसों की बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने और कैविटी और दांतों की सड़न को रोकने के लिए जाना जाता है।

5. निकोटीन निकासी में भी मदद करे (Also help with nicotine withdrawal)

एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में इलायची उन लोगों की भी मदद कर सकती है जो निकोटीन (nicotine) छोड़ना चाहते हैं। इलायची की फली को दिन में 4 से 6 बार चबाने से निकोटिन की लालसा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अधीरता और चिंता कम हो जाती है। यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है और डिप्रेशन को रोकता है।

6. डिटॉक्सीफिकेशन में भी मददगार (Also helpful in detoxification)

इलायची शरीर के लिए एक शक्तिशाली डिटॉक्सिफायर (detoxifier) के रूप में कार्य करती है। यह रक्त में विषाक्त पदार्थों को कम करता है और हल्के दस्त को प्रेरित करके इन विषाक्त पदार्थों के उन्मूलन को बढ़ाता है। साक्ष्य से पता चलता है कि इलायची में मौजूद आवश्यक तेल और फाइटोकेमिकल्स (phytochemicals) डिटॉक्सिफाइंग प्रभाव प्रदान करते हैं।

7. मेटाबोलिज्म संबंधी विकारों के लक्षणों में भी सुधार करे (Improves symptoms of metabolic disorders)

आहार, व्यायाम, नींद और तनाव में आवश्यक जीवनशैली में सुधार के अलावा इलायची जैसी जड़ी-बूटियां बीमारियों से निपटने में सहायक एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रभाव होते हैं जो मदद कर सकते हैं। एक मेटा-विश्लेषण से पता चला है कि हरी इलायची के सेवन से ट्राइग्लिसराइड्स (triglycerides) के स्तर में काफी कमी आई है, जिसने मेटाबोलिज्म संबंधी विकारों वाले रोगों में बेहतर नैदानिक लक्षणों में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

