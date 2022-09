अरंडी का तेल (Castor oil) एक वनस्पति तेल है जिसका उपयोग कॉस्मेटिक और चिकित्सा उद्देश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह चेहरे और त्वचा के लिए फायदे प्रदान करता है। माना जाता है कि कैस्टर ऑयल में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीमाइक्रोबियल, मॉइस्चराइजिंग और कुछ अन्य उपयोगी गुण होते हैं। ये लेख कैस्टर ऑयल के 7 फायदों के बारे में है जो आपकी मदद कर सकते हैं।

कैस्टर ऑयल के 7 फायदे - Castor Oil Benefits In Hindi

1. गठिया का करे इलाज (Treats arthritis pain)

कैस्टर ऑयल के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इसे जोड़ों, गले की मांसपेशियों और आपकी नसों की सूजन के लिए एक उत्कृष्ट मसाज ऑयल बनाते हैं। इस तेल में मौजूद रिसिनोलेइक एसिड (ricinoleic acid) में शरीर के भीतर एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों को बढ़ावा देने की क्षमता होती है और इसे गठिया के दर्द के लिए एक सुरक्षित उपाय माना जाता है। गठिया के दर्द के इलाज के लिए आप कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जा सकता है।

2. स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाएं (Helps to get rid of stretch marks)

खिंचाव के निशान अक्सर गर्भावस्था और तेजी से वजन बढ़ने के कारण होते हैं, लेकिन यह उम्र बढ़ने, हार्मोनल असंतुलन, अचानक वजन घटाने और सूजन का भी परिणाम हो सकता है। विभिन्न प्रकार की त्वचा की स्थितियों के लिए कैस्टर ऑयल सबसे अच्छे उपचारों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसकी समृद्ध सामग्री और विभिन्न फैटी एसिड इसे भद्दे खिंचाव के निशान से छुटकारा पाने के लिए एक उत्कृष्ट मॉइस्चराइजर और प्रभावी उपचार बनाते हैं।

3. मुहांसो का करे इलाज (Treat acne)

सामान्य त्वचा की स्थिति, मुहांसे, आपके पोर्स में जमा होने वाली अशुद्धियों का परिणाम है, जिससे त्वचा में जलन और सूजन हो जाती है। आज बाजार में उपलब्ध कई मुहांसो के उपचारों में बेंज़ोयल पेरोक्साइड (benzoyl peroxide) और सैलिसिलिक एसिड (salicylic acid) होते हैं, जो त्वचा को शुष्क कर देते हैं। कैस्टर ऑयल एक प्राकृतिक संसाधन है जो नीम के तेल का उपयोग करने के समान होता है। ये आपकी त्वचा को सुखाए बिना गंदगी, डेड स्किन सेल्स, अतिरिक्त तेल और बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है।

4. कब्ज से राहत दिलाए (Relieves constipation)

कैस्टर ऑयल कब्ज दूर करने का एक लोकप्रिय तरीका माना जाता है। नेचुरल कब्ज उपचार में विभिन्न घटक एक शक्तिशाली रेचक (laxative) के रूप में कार्य करते हैं, दोनों छोटी और बड़ी आंतों को उत्तेजित करते हैं और कोलोन की दीवारों को शुद्ध करते हैं, जिससे प्रभावित मल को कोलोन के माध्यम से निकलने की अनुमति मिलती है। कैस्टर ऑयल में फैटी एसिड आंतों के मार्ग द्वारा तरल को अवशोषित होने से रोकने का भी काम करता है, जिससे आंत्र को अपनी नमी बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे यह कोलन से आसानी से गुजर सकता है।

5. सनबर्न से राहत दिलाए (Get relief from sunburn)

एलोवेरा के समान ही ठंडक के साथ, कैस्टर ऑयल दर्दनाक सनबर्न को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। रिसिनोलेइक एसिड (ricinoleic acid) किसी भी फफोले को संक्रमित होने से बचाएगा और सनबर्न से जुड़ी सूजन को कम करेगा।

6. मोटी भौहों पाने के लिए लगाएं कैस्टर ऑयल (Apply castor oil to get thick eyebrows)

कैस्टर ऑयल आपके बालों को बढ़ने और मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका साबित हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी भौहों को घना करने का भी काम कर सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट, प्रोटीन, विटामिन, फैटी एसिड और पोषक तत्व बालों के रोम को पोषण देने और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं जो विकास में बाधा डालने वाले कारक हो सकते हैं।

7. माइग्रेन के लक्षणों से राहत दिलाए (Relieve migraine symptoms)

एक प्राकृतिक दर्द निवारक, कैस्टर ऑयल सिरदर्द और माइग्रेन से राहत के लिए बहुत अच्छा है। माइग्रेन और सिरदर्द के लक्षणों से राहत पाने के लिए, 1 चम्मच तेल को अपने माथे पर लगभग एक मिनट तक रगड़ें। आपको दो से तीन मिनट के भीतर प्रभाव महसूस करना शुरू कर देना चाहिए।

