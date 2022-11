मिश्री (Mishri) एक अपरिष्कृत प्रकार की चीनी है जिसे गन्ने के रस और ताड़ के पेड़ के रस से बनाया जाता है। भारतीयों ने पहली बार मिश्री बनाई। और फिर इसका उत्पादन पूरी दुनिया में आम हो जाता है। यह आमतौर पर बिना रंग का होता है, लेकिन मिश्री कैंडीज को रंग देने के लिए इसके मिश्रण में कुछ खाद्य रंग मिलाया जा सकता है।

मिश्री के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं और बहुत से लोग परिष्कृत चीनी पसंद करते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड होते हैं। ये इकलौता स्वीटनर है जो जीभ को छूते ही अपनी मिठास छोड़ देता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका प्रयोग प्रतिदिन होता है। इस लेख के माध्यम से हम मिश्री के फायदे बताने जा रहे हैं।

मिश्री के 7 फायदे, जो आपके जीवन को मधुर बना सकते हैं - Mishri Benefits In Hindi

1. वजन घटाने के लिए फायदे (Benefits for weight loss)

यदि आप अधिक वजन वाले हैं और कुछ पाउंड कम करना चाहते हैं, तो आप अपने दैनिक आहार में मिश्री को शामिल कर सकते हैं। वजन कम करने में मिश्री से लाभ पाने के लिए आप मिश्री और सौंफ या धनिये के बीज का चूर्ण बनाकर रोजाना एक चम्मच तैयार चूर्ण लें।

2. गर्भावस्था में मिश्री के फायदे (Benefits of Mishri in pregnancy)

मिश्री में बहुत सारे विटामिन होते हैं, और यह गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त होता है। अपने तनाव को दूर करने और एनर्जी पाने के लिए गर्म दूध के साथ मिश्री का सेवन एक बेहतरीन विकल्प है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण महिलाओं को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने आहार में मिश्री को शामिल करना बहुत मददगार होता है।

3. मिश्री के फायदे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए (Benefits of Mishri for breast feeding)

स्तनपान कराने वाली माताओं पर मिश्री का लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह पीपीडी (पोस्ट-पार्टम डिप्रेशन) से संबंधित तनाव को दूर करता है और स्तनपान कराने वाली मां को ऊर्जा देता है।

4. मिश्री पाचन के लिए (Mishri for digestion)

मिश्री का आपके पाचन पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। सौंफ के साथ मिश्री मिलाकर खाने से इसके गुण बढ़ सकते हैं और आपका पाचन बेहतर होता है। यह एसिडिटी, अपच और कब्ज की समस्या को दूर करता है।

5. एनीमिया के लिए मिश्री (Mishri For Anemia)

एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन स्तर कम होता है और आप चक्कर आना, पीलापन, थकान आदि से पीड़ित होते हैं। मिश्री आपके हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार करके एनीमिया से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकती है। यह औसत रक्त परिसंचरण को भी बढ़ावा देता है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप मिश्री को गर्म दूध के साथ ले सकते हैं।

6. गले में खराश के लिए फायदेमंद (Beneficial for sore throat)

गले में खराश और खांसी आजकल आम बात है। आप अपने गले में खराश का इलाज करने और अपनी सूखी खांसी से राहत पाने के लिए मिश्री से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप तेज खांसी होने पर मिश्री का एक छोटा टुकड़ा अपने मुंह में रख सकते हैं। यह आपके गले को आराम देने में मदद करता है।

7. मिश्री एनर्जी बूस्टर के रूप में लाभदायक (Mishri is beneficial as an energy booster)

यह चीनी का एक सरल रूप है, इसलिए इसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। मिश्री आपके ऊर्जा स्तर को तुरंत बढ़ा सकती है। एक्टिव रहने के लिए आप खाने के बाद मिश्री खा सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

