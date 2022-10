सरसों (Mustard) सर्दियों के मौसम की सब्जी है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, पंजाबी व्यंजन 'सरसों का साग' के रूप में लोकप्रिय रूप से तैयार की जाने वाली जबरदस्त हरी सब्जी गर्म रहने में मदद करने के लिए खाई जाती है। डिश में एक स्वर्गीय-हर्बी स्वाद है जो सुपर स्वादिष्ट है। सरसों का साग बनाने में बहुत सारी हरी सब्जियां लगती हैं। सरसों का साग अपने आप में थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए साग में पालक, मेथी और बथुआ भी शामिल हैं जो कड़वाहट को संतुलित करते हैं और पकवान को एक शक्तिशाली पोषण शक्ति बनाते हैं। आमतौर पर सरसों के हरे और अन्य साग के अनुपात में 2:1 के अनुपात का उपयोग किया जाता है, जैसे, यदि 1 किलो सरसों के साग का उपयोग किया जाता है, तो साग की डिश तैयार करने में 500 ग्राम अन्य हरी सब्जियों को शामिल किया जाएगा। मसालों, लहसुन और अदरक से भरपूर, यह थर्मोडायनामिक खाद्य पदार्थों का एक आदर्श संयोजन है जो शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। यह लेख आपको सरसों के साग के फायदे बताने जा रहा है।

सरसों का साग खाने से मिलते हैं ये 7 स्वास्थ्य लाभ : Sarso Ka Saag Benefits In Hindi

1. गुणों का भंडार (Full of nutrients)

सरसों का साग एक हार्दिक व्यंजन है जिसमें बहुत सारे फिनोल () और फ्लेवोनोइड () होते हैं। यह आहार फाइबर, प्रोटीन, विटामिन K, मैंगनीज, कैल्शियम, विटामिन B6, विटामिन C और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है।

2. डाइट्री फाइबर का अच्छा स्रोत (Good source of dietary fiber)

उच्च मात्रा में फाइबर की उपस्थिति के कारण, जो लोग सरसों के साग का सेवन करते हैं, उन्हें कब्ज और पेट के कैंसर का खतरा कम होता है। यह शरीर में पर्याप्त मल त्याग सुनिश्चित करता है। आहार फाइबर धमनियों को साफ करता है, यह पत्तेदार हरा उचित ब्लड प्रेशर के स्तर को सक्षम बनाता है और इस प्रकार उच्च ब्लड प्रेशर या हृदय रोग के जोखिम को कम करता है।

3. विटामिन A और C से भरपूर (Rich in Vitamin A and C)

ये दो मजबूत एंटीऑक्सिडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकते हैं जो शरीर में महत्वपूर्ण कार्यों और टिशुस को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों के कारण होता है।

4. LDL कोलेस्ट्रॉल से दूर रहने में मदद करता है (Helps stay away from LDL cholesterol)

सरसों का साग शरीर को पित्त बंधन प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है।

5. शरीर को डिटॉक्सीफाई करे (Detoxifies the body)

इस हरी सब्जी के व्यंजन में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सीफाई (detoxify) करने, विषाक्त पदार्थों को खत्म करने और शौच के माध्यम से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। यह शरीर में रसायनों और भारी धातुओं को बेअसर करने में भी मदद करता है।

6. फाइटोकेमिकल्स की प्रचुरता (Abundance of phytochemicals)

सरसों के साग में फाइटोन्यूट्रिएंट्स (phytonutrients) - ग्लूकोसाइनोलेट्स (glucosinolates) और फिनोल प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स शरीर को बीमारियों और पर्यावरणीय संकट से बचाते हैं। ये शरीर को अंदर से मजबूत करते हैं।

7. प्रतिरक्षा को मजबूत करे (Strengthens immunity)

सरसों के साग में विटामिन C की मात्रा में इम्युनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं जो शरीर को कोशिका क्षति से बचाते हैं, इसे भीतर से मजबूत करते हैं और कैंसर जैसे रोगों की शुरुआत को रोकते हैं। यह मौसमी और वायरल संक्रमण जैसे सर्दी और फ्लू से भी बचाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

