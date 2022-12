टमाटर (Tomatoes) कई स्वास्थ्य लाभों से भरा हुआ है। वास्तव में, वे अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी हैं और व्यंजनों की अंतहीन संख्या में तैयार किए जा सकते हैं, साथ ही अकेले खाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इस लेख के माध्यम से हम टमाटर को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आइये टमाटर खाने के कुछ कारणों को जाने।

इन 8 फायदों के कारण आपको भी कच्चे टमाटर खाने चाहिए - 8 Benefits Of Raw Tomatoes In Hindi

1. टमाटर आपकी त्वचा के लिए अच्छे होते हैं (Good for your skin)

टमाटर में उच्च स्तर का लाइकोपीन (lycopene) होता है, जो एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग कुछ अधिक महंगे फेशियल क्लींजर में किया जाता है जो काउंटर पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। यदि आप त्वचा की देखभाल के लिए टमाटर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 8 से 12 टमाटरों के साथ शुरुआत करनी होगी। टमाटर को छील लें और फिर टमाटर के अंदरूनी हिस्से को अपनी त्वचा से छूते हुए त्वचा को अपने चेहरे पर लगाएं। कम से कम दस मिनट के लिए टमाटर को अपने चेहरे पर लगा रहने दें, फिर धो लें। आपका चेहरा साफ और चमकदार महसूस होगा। कुछ लाली (redness) हो सकती है, लेकिन समय के साथ गायब हो जाना चाहिए।

2. कई तरह के कैंसर को रोकने में मदद करे (Help prevent many types of cancer)

कई अध्ययन किए गए हैं जो इंगित करते हैं कि टमाटर में लाइकोपीन (Lycopene) का उच्च स्तर प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल और पेट के कैंसर के विकास की संभावनाओं को कम करने के लिए काम करता है। लाइकोपीन एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करता है। पके हुए टमाटर और भी अधिक लाइकोपीन का उत्पादन करते हैं, इसलिए आगे बढ़ें और अपनी दादी-माँ का प्रसिद्ध टमाटर सूप पकाएँ।

3. टमाटर हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करे (Help maintain strong bones)

टमाटर में काफी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन के होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व हड्डियों के साथ-साथ हड्डी के ऊतकों को मजबूत बनाने और मामूली मरम्मत करने के लिए आवश्यक हैं।

4. धूम्रपान से होने वाले नुकसान की मरम्मत में मदद करे (Help repair damage caused by smoking)

जी नहीं, धूम्रपान छोड़ने में आपकी मदद करने के लिए टमाटर खाना सबसे हालिया सनक नहीं है। हालाँकि, टमाटर सिगरेट पीने से आपके शरीर को होने वाले नुकसान की मात्रा को कम कर सकता है। टमाटर में कौमारिक एसिड और क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो शरीर को सिगरेट के धुएं से पैदा होने वाले कार्सिनोजेन्स (carcinogens) से बचाने का काम करता है।

5. आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करें (Provide essential antioxidants)

टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन A और विटामिन C होता है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि ये विटामिन और बीटा-कैरोटीन रक्त में हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करने के लिए एंटीऑक्सिडेंट के रूप में काम करते हैं। रक्तप्रवाह में मुक्त कण खतरनाक होते हैं क्योंकि इससे कोशिका क्षति हो सकती है। याद रखें, आप जितना लाल टमाटर खाते हैं, उसमें बीटा-कैरोटीन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि पकाने से विटामिन C नष्ट हो जाता है, इसलिए इन फायदों के लिए टमाटर को कच्चा ही खाना चाहिए।

6. आपके दिल के लिए अच्छा (Good for your heart)

टमाटर में विटामिन B और पोटैशियम होने की वजह से यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्तचाप को कम करने में प्रभावी होते हैं। इसलिए, अपने नियमित संतुलित आहार में टमाटर को शामिल करके आप दिल के दौरे, स्ट्रोक के साथ-साथ दिल से जुड़ी कई अन्य समस्याओं को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं जो आपके जीवन को खतरे में डाल सकती हैं।

7. टमाटर आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं (Good for your hair)

टमाटर में मौजूद विटामिन A आपके बालों को चमकदार और मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह से काम करता है। इसके अलावा, यह आपकी आंखों, त्वचा, हड्डियों और दांतों के लिए भी चमत्कार करता है।

8. टमाटर आपकी किडनी के लिए अच्छा होता है (Good for your kidney)

गुर्दे की पथरी के खतरे को कम करने के लिए कुछ अध्ययनों में बिना बीज के टमाटर को अपने आहार में शामिल करना सिद्ध किया गया है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

