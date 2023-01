ठंड के मौसम में खाएं मूंगफली गजक, जानिए इससे जुड़े फायदे

मूंगफली गजक (Peanut Gajak) भारत में एक लोकप्रिय शीतकालीन स्नैक है, जिसे आमतौर पर मूंगफली को भूनकर और उन्हें गुड़, तिल और अन्य मसालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। गर्म और मीठे स्वाद का संयोजन इसे ठंड के मौसम में आनंद लेने के लिए एक आदर्श उपचार बनाता है। लेकिन यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं जो इसे स्नैकिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों आपको ठंड के मौसम में मूंगफली गजक खाने पर विचार करना चाहिए।

1. ऊर्जा से भरपूर (Rich in energy): मूंगफली स्वस्थ वसा, प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, जो पूरे दिन ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत प्रदान करते हैं। मूंगफली गजक खाने से आप ठंड के मौसम में गर्म और ऊर्जावान बने रह सकते हैं।

2. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है (Boosts immunity): मूंगफली गजक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इसमें मौजूद गुड़ में जिंक, सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे कुछ आवश्यक खनिज भी होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं।

3. हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा (Good for heart health): मूंगफली मोनोअनसैचुरेटेड वसा का एक अच्छा स्रोत है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। मूंगफली गजक में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद कर सकते हैं।

4. प्रोटीन से भरपूर (Rich in protein): मूंगफली गजक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन आपको पूर्ण और संतुष्ट महसूस करने में भी मदद करता है, जिससे यह वजन प्रबंधन के लिए एक बढ़िया स्नैक विकल्प बन जाता है।

5. वजन घटाने में मदद कर सकता है (May help in weight loss): मूंगफली गजक में कैलोरी अपेक्षाकृत कम होती है, और इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन आपको भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकते हैं, जिससे यह वजन प्रबंधन के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाता है। गुड़ की उपस्थिति रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, जिससे मीठे स्नैक्स की लालसा कम हो जाती है।

6. पाचन के लिए अच्छा (Good for digestion): मूंगफली में फाइबर होता है, जो नियमित मल त्याग को बढ़ावा देने और कब्ज को रोकने में मदद करता है। मूंगफली गजक में तिल के बीज में लिग्नांस भी होते हैं, जो पाचन में सुधार के लिए दिखाए गए हैं।

7. आवश्यक खनिजों से भरपूर (Rich in essential minerals): मूंगफली गजक मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और सेलेनियम जैसे आवश्यक खनिजों से भरपूर है जो समग्र स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

8. त्वचा और बालों के लिए अच्छा (Good for skin and hair): मूंगफली में बायोटिन होता है, जिसे विटामिन H भी कहा जाता है, जो स्वस्थ त्वचा और बालों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मूंगफली गजक में जिंक और सेलेनियम भी त्वचा और बालों की उपस्थिति में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।

9. मूड बूस्ट कर सकता है (Can boost mood): मूंगफली गजक एक मीठा इलाज है, और इसका सेवन एंडोर्फिन के रिलीज को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मूड में सुधार हो सकता है और तनाव कम हो सकता है।

अंत में, मूंगफली गजक एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है जो ठंड के मौसम के लिए एकदम सही है। यह ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, प्रोटीन से भरपूर है, वजन घटाने में मदद कर सकता है, पाचन के लिए अच्छा है, आवश्यक खनिजों से भरपूर है, त्वचा और बालों के लिए अच्छा है और मूड को बढ़ा सकता है। तो, अगली बार जब तापमान गिरे, तो मूंगफली गजक का एक टुकड़ा लेना न भूलें। आप इसे एक स्टैंडअलोन स्नैक के रूप में भी आनंद ले सकते हैं या अधिक विविध स्वाद के लिए अपने नाश्ते के अनाज में शामिल कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

