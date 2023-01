स्नैकिंग के लिए उत्तम है मखाना, जानिए फायदे

मखाना (Makhana), जिसे फॉक्सनट्स (Foxnuts) या कमल के बीज (Lotus seeds) के रूप में भी जाना जाता है, एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक है जो दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। ये छोटे बीज, जो आमतौर पर भुने हुए और मसालों के स्वाद वाले होते हैं, स्वास्थ्य लाभों से भरे होते हैं जो उन्हें स्नैकिंग के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। इस लेख में कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों मखाना सबसे अच्छा स्नैक विकल्प है।

1. लो इन कैलोरी (Low in calories): मखाना एक लो-कैलोरी स्नैक है, जो इसे वजन कम करने या स्वस्थ वजन बनाए रखने की कोशिश करने वालों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है। 100 ग्राम मखाने में लगभग 350 कैलोरी होती है, जो कई अन्य लोकप्रिय स्नैक्स से कम है।

2. पोषक तत्वों से भरपूर (Rich in nutrients): मखाना प्रोटीन, फाइबर और फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे आवश्यक खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। इसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन B और E भी होता है।

3. ग्लूटेन-फ्री (Gluten-free): मखाना ग्लूटेन-फ्री होता है, जो इसे ग्लूटेन सेंसिटिव या सीलिएक रोग वाले लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है।

4. पाचन के लिए अच्छा (Good for digestion): मखाने में फाइबर अधिक होता है, जो नियमित मल त्याग को बढ़ावा देने और कब्ज को रोकने में मदद करता है। यह मैग्नीशियम का भी एक अच्छा स्रोत है, जो पाचन तंत्र में मांसपेशियों को आराम देने और समग्र पाचन में सुधार करने में मदद करता है।

5. एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण (Anti-inflammatory properties): मखाना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें गठिया, अस्थमा और अन्य सूजन संबंधी स्थितियां हैं।

6. ब्लड प्रेशर कम करने में मदद कर सकता है (May help to lower blood pressure): मखाना पोटैशियम का अच्छा स्रोत है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है. मखाना खाने से रक्तचाप कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

7. वजन घटाने में मदद कर सकता है (May aid in weight loss): मखाना कैलोरी में कम, प्रोटीन और फाइबर में उच्च होता है, जो इसे वजन घटाने के लिए एक बेहतरीन स्नैक बनाता है। प्रोटीन और फाइबर आपको अधिक समय तक भरा हुआ महसूस कराएंगे, जिससे अधिक खाने की संभावना कम हो जाएगी।

8. ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है (Can help control blood sugar): मखाना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका अर्थ है कि यह धीरे-धीरे पचता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है. यह रक्त शर्करा के स्तर में अचानक स्पाइक्स को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे यह मधुमेह या पूर्व-मधुमेह वाले लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाता है।

9. ऊर्जा और सहनशक्ति को बढ़ा सकता है (Can boost energy and endurance): मखाना मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। मखाना खाने से ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देने और शारीरिक गतिविधि के दौरान सहनशक्ति में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

अंत में, मखाना एक स्वादिष्ट, पौष्टिक और सेहतमंद स्नैक विकल्प है। यह कैलोरी में कम है, पोषक तत्वों से भरपूर, लस मुक्त, पाचन के लिए अच्छा है, इसमें सूजन-रोधी गुण होते हैं, यह रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है, वजन घटाने में सहायता कर सकता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित कर सकता है और ऊर्जा और सहनशक्ति को बढ़ा सकता है। ये लाभ मखाना को स्वादिष्ट और स्वस्थ स्नैक विकल्प की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं। आप इसे एक स्टैंडअलोन स्नैक के रूप में आनंद ले सकते हैं या अधिक विविध स्वाद के लिए इसे अन्य नट्स, सूखे मेवे या अनाज के साथ मिला सकते हैं।

