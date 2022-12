वह सौंदर्य है, वह अनुग्रह है! यहां हम Aishwarya Rai Bachchan की बात कर रहे हैं। वह बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और यह सिर्फ उनके अभिनय कौशल के कारण ही नहीं बल्कि उनके लुभावने भव्य रूप के कारण भी है। पूर्व मिस वर्ल्ड को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। वह सौंदर्य है, वह अनुग्रह है! यहां हम Aishwarya Rai Bachchan की बात कर रहे हैं। वह बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और यह सिर्फ उनके अभिनय कौशल के कारण ही नहीं बल्कि उनके लुभावने भव्य रूप के कारण भी है। पूर्व मिस वर्ल्ड को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। उनके जैसी सुंदरता पाने के लिए आप भी कुछ स्किन केयर अपना सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम ऐश्वर्या राय बच्चन के द्वारा अपनायी गई कुछ ब्यूटी टिप्स बताई गई हैं।

विश्वसुंदरी जैसी सुंदरता के लिए जानिए Aishwarya Rai Bachchan के टॉप ब्यूटी सीक्रेट - Aishwarya Rai Bachchan's Beauty Tips In Hindi

1. पानी ही जादुई औषधि है (Water is the magic potion)

ऐश्वर्या राय के ब्यूटी सीक्रेट्स में से एक दिन में लगभग 8 गिलास पानी पीना भी शामिल है। इस तरह वह हाइड्रेटेड रहती हैं और यह उनके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है।

2. DIY फेस पैक (DIY Face Packs)

ऐश्वर्या अपने चेहरे पर दही का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं जो अपने मॉइस्चराइजिंग गुणों के लिए जाना जाता है। वह अपनी त्वचा को शांत करने के लिए ताजे कुचले हुए खीरे का फेस मास्क भी इस्तेमाल करती हैं। वह अपने फेस मास्क के हिस्से के रूप में गुलाब जल और कच्चे दूध का भी इस्तेमाल करती हैं। ऐश्वर्या बेसन को स्क्रब की तरह इस्तेमाल करने की बड़ी फैन हैं।

3. जंक फूड नहीं करें (No Junk Food)

ऐश्वर्या किसी भी तरह के तले-भुने या जंक फूड से दूर रहना पसंद करती हैं। इस तरह के खाद्य पदार्थ मेद बढ़ाने वाले होते हैं, शरीर में विषाक्त पदार्थों को जोड़ते हैं, सहनशक्ति और चयापचय को कम करते हैं, और समय के साथ कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देते हैं। हम जानते हैं कि फ्राइज़ और पिज़्ज़ा को छोड़ना मुश्किल है लेकिन आप हमेशा अपने सेवन को सीमित कर सकते हैं।

4. शराब और धूम्रपान को ना कहें (Say No To Alcohol And Smoking)

मशहूर हस्तियों को अक्सर आनंद के लिए या अपने जीवन के साथ आने वाले तनाव से निपटने के लिए धूम्रपान या शराब का सहारा लेते देखा जाता है। हालांकि, हमारी ब्यूटी क्वीन दोनों से दूर ही रहती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका चेहरा हमेशा स्वस्थ चमक से सुशोभित रहता है।

5. पैकेज्ड फूड की जगह घर का बना खाना (Home Cooked Meals Over Packaged Food)

ऐश्वर्या राय के सबसे सरल ब्यूटी सीक्रेट्स में से एक यह है कि वह सेट पर भी घर का बना खाना खाने से चिपकी रहती हैं। वह पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड से दूर रहती हैं। पैकेज्ड फूड को खराब होने से क्या रोकता है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, खासकर लंबे समय में।

6. फलों और सब्जियों के साथ आहार (Diet with fruits and vegetables)

ऐश्वर्या "आप वही हैं जो आप खाते हैं" दर्शन में विश्वास करती हैं। उनकी चमकती त्वचा का राज उनका स्वस्थ आहार है जिसमें बहुत सारे फल और सब्जियां शामिल हैं। वे विटामिन, खनिज, रूहगे और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत हैं, इसलिए, सुंदर चमक। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप रोजाना कम से कम एक बार भोजन करें जिसमें मौसमी फल शामिल हों। और फिर परिणाम आप स्वयं देखें।

7. मूल बातों पर वापस जाएं (Back To Basics)

ऐश्वर्या जैसी त्वचा पाने के लिए आपको ऐश्वर्या राय स्किनकेयर रूटीन के सबसे बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना होगा। उनका मानना है कि त्वचा को साफ करना और फिर इसे ठीक से मॉइस्चराइज करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, वह नियमित रूप से अपना चेहरा धोती है और एक मॉइस्चराइजर का उपयोग करती है जो उसकी त्वचा के प्रकार के अनुरूप हो।

8. बालों में नियमित रूप से तेल लगाएं (Oil Hair Regularly)

क्या आपको कभी ऐश्वर्या के खूबसूरत लंबे बालों से प्यार हुआ है? हमारे पास है! उसका राज? सरल। स्वस्थ अयाल सुनिश्चित करने के लिए अपने बालों को नियमित रूप से तेल लगाएं। वह बालों के तेल-नारियल, जैतून और बादाम के तेल के मिश्रण का उपयोग करती है।

9. नियमित फेशियल (Regular Facials)

ऐश्वर्या नियमित फेशियल की मदद से अपनी त्वचा को आराम और फिर से जीवंत करती हैं। वे त्वचा के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे हैं।

10. पाजिटिविटी को बढ़ावा दें (Promote positivity)

ऐश्वर्या राय के इस ब्यूटी टिप्स को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके लिए आपको खुश रहने की आवश्यकता होगी। हाँ, बस इतना ही। ऐश्वर्या का मानना है कि जब आप अंदर से खुश महसूस करते हैं तो यह बाहर से दिखता है। सकारात्मक रहें और नकारात्मकता को रोकें। इसी तरह आप भीतर से सच्ची सुंदरता को उजागर कर पाएंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

