चेहरे के लिए रामबाण माना जाता है एलोवेरा, जानें फायदे- Chehre ke liye Ramban mana jata hai Aloe Vera, jane fayde

स्किन के लिए एलोवेरा वरदान है, इसकी मदद से तमाम स्किन की दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सकता है। एलोवेरा नेचुरल उपाय है, ये स्किन की देखभाल के साथ ही बालों की खूबसूरती तक, हर परेशानी में काम आता है। इतना ही नहीं एलोवेरा सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। एलोवेरा एक औषधीय पौधा है जिसके अनगिनत फायदे हैं। चेहरे पर बढ़ते पिंपल, दाग-धब्बों और अन्य स्किन समस्याओं के लिए एलोवेरा रामबाण माना जाता है।

स्किन को क्लीन करें एलोवेरा (Aloe vera to clean the skin)

एलोवेरा नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। रोजाना इसका इस्तेमाल करने से स्किन साफ होती है। ये झांई, मुहासें, पिम्पल्स को दूर करने में मदद करता है। इसके लिए सोने से पहले एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें स्किन साफ होने लगेगी।

एजिंग के लक्षणों को धीमा करता है एलोवेरा (Aloe vera slows down the signs of aging)

एलोवेरा के रोजाना इस्तेमाल से स्किन में नमी बनी रहती है। ये नेचुरल क्रीम की तरह स्किन की देखभाल करता है। अगर आप एजिंग की समस्या से परेशान हैं तो नियमित रूप से एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाए। इससे डैमेज हुई स्किन की समस्या खत्म होती है।

मुहांसों की समस्या को दूर करे (Aloe vera is beneficial in removing the problem of acne)

पिम्पल्स या मुंहासों की समस्या से परेशान हैं तो नियमित रूप से चेहरे पर एलोवेरा लगाए। क्योंकि, एलोवेरा में एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो चेहरे पर मुंहासों की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं साथ ही दाग-धब्बों को भी खत्म करने में लाभकारी है।

नैचुरली मॉइस्चराइज की तरह काम करता है (Aloe Vera Acts As Naturally Moisturizer)

एलोवेरा में पानी की भरपूर मात्रा होती है। ऐसे में रोजाना स्किन पर लगाने से ये त्वचा को हाइड्रेट करने का काम करता है। इसके साथ ही रूखी और बेजान त्वचा में फिर जिवांत करने का काम करता है। यह त्वचा में नैचुरली मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है।

सनबर्न स्किन के लिए लगाए एलोवेरा (Aloe vera is beneficial for sunburned skin)

जब स्किन पर ज्यादे सूरज की किरणें ज्यादा तेज पड़ती हैं तो ये इसे जला देते हैं जिसे, सनबर्न कहते हैं। एलोवेरा सनबर्न स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। क्योंकि, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को अंदर से ठंडा करने का काम करते हैं। नियमित रूप से इसे लगाने से सनबर्न की समस्या तो खत्म होगी ही साथ ही स्किन भी ग्लो करने लगेगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

