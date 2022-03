बालों से जुड़ी समस्या से निजात दिलाए एलोवेरा जूस - balon se judi samasya se nijat dilaye aloe vera juice

हर कोई झड़ते बालों की समस्या से परेशान रहता है। बाल झड़ने के कई कारण होते हैं, ज्यादा टेंशन लेना, खान-पान सही न रखना इत्यादि। बाल टूटने की समस्या के लिए लोग हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मौजूद केमिकल्स के चलते कुछ समय तक तो राहत रहता है लेकिन बाद में ये समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे में एलोवेरा का इस्तेमाल करना आपके लिए किसी चमत्कारी फायदे से कम नहीं होगा। एलोवेरा को सदियों से लोग सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चेहरे की चमक से लेकर हेयर केयर तक में एलोवेरा लाभ पहुंचाता है। दरअसल, एलोवेरा प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स से भरपूर होता है। ये एंजाइम्स बालों की जड़ों को रिपेयर करने और त्वचा की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाने में मददगार होते हैं।

बालों के लिए एलोवेरा के फायदे | benefits of aloe vera for hair

डैंड्रफ (Dandruff problem will end with aloe vera)

डैंड्रफ की समस्या लगभग हर किसी को रहती रहती है। ऐसे में हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो एक समय के बाद नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में एलोवेरा की मदद से आप अपनी डैंड्रफ की समस्या को खत्म कर सकती हैं। साथ ही डैंड्रफ के चलते स्कैल्प में होने वाली खुजली भी कम हो सकती है।

बालों का झड़ना (Apply aloe vera to get relief from falling hair)

बाल टूटने की समस्या हर किसी को आती जाती रहती है। कई लोगों के तो बाल इतने ज्यादे झड़ जाते हैं कि वो गंजे हो जाते हैं। ऐसे में एलोवेरा का प्रयोग करना किसी चमत्कारी जड़ी-बूटी से कम नहीं होगा। क्योंकि, एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बालों को जरूरी पोषण प्रदान करता है और बालों को टूटने से बचाता है।

हेयर ग्रोथ (Aloe vera increases hair growth)

डैंड्रफ और झड़ते बालों से छुटकारा दिलाने के बाद एलोवेरा आपके हेयर ग्रोथ में भी काफी मदद करता है। क्योंकि, इसमें विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं। इसके साथ ही एलोवेरा से तेजी से नए बाल भी आते हैं।

बालों में मौजूद अतिरिक्त तेल (Aloe vera to control the excess oil present in the hair)

कई लोगों को बाल दूर से ही देखकर चिपचिपा लगता है। बाल खुलने के बजाय चिपके हुए रहते हैं। ऐसे में एलोवेरा बालों में मौजूद इन अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए अपने बालों में एलोवेरा जेल लगाएं।

