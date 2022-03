हर किसी की ख्वाहिश होती है की उसकी स्किन ग्लो करें। लेकिन गलत खान-पान और प्रदूषण के कारण मिलाओं को स्किन से जुड़ी कई सम्सयाएं होने लगती हैं। ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई बार रिजल्ट नहीं मिलने के कारण उन्हें काफी निराशा भी होती हैं। ऐसे में स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आप नेचुरल चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा को एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर माना जाता है। यह स्किन से जुड़ी कई समस्याओं से निजात दिलाता है। यह डेड स्किन सेल्स को सॉफ्ट बनाता है और उन्हें हटानें में मदद करता है, जिससे त्वचा कोमल और चमकदार बनती है। एलोवेरा को अपने डेली रूटीन में शामिल करने से कई स्किन प्रोब्लेम्स से छुटकारा पाया जा सकता है।

स्किन से जुड़ी समस्या को दूर करे एलोवेरा जूस- Skin se judi samasya ko dur kare aloevera juice in hindi

त्वचा को मॉइस्चराइज करता है एलोवेरा जूस(Aloe vera juice moisturizes the skin)

एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज कर नमी देता है है और साथ ही स्किन को हाइड्रेटेड रखता हैं। इसके साथ ही एलोवेरा जूस स्किन का pH लेवल भी मेंटेन रखती है। खास बात ये है कि एलोवेरा हर टाइप की स्किन के लिए फायदेमंद होता है।

रिंकल्स को कम करने के लिए लगाएं एलोवेरा(Apply aloe vera to reduce wrinkles)

एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट,विटामिन-ए, बी, सी और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो स्किन को नरिश करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर उम्र के कारण आने वाले रिंकल्स दिखने बंद हो जाएंगे।

पिम्पल्स को जड़ से खत्म करे एलोवेरा(Aloe vera to get rid of pimples)

चेहरे पर पिम्पल्स निकला बहुत ही आम समस्या है। बहुत सी मिलाएं और यंग लड़कियां इससे अक्सर परेशान रहती हैं और इसे ठीक करने के लिए तरह-तरह के जतन करती हैं। एलोवेरा पिम्पल्स से फाइट कर चेहरे को नई चमक देता है। एलोवेरा में मौजूद एंटी-बैक्टीरिल गुण पिम्पल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है और स्किन में नए सेल बनाने में मदद करता है।

