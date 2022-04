आपने फिटकरी के अनेक प्रयोगो के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपने फिटकरी के सेवन के बारे सुना है? जी हाँ! फिटकरी का सेवन भी किया जाता है। फिटकरी एक पारदर्शी नमक जैसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग खाना पकाने के साथ-साथ औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में फिटकरी को पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। शहद के साथ स्फटिक भस्म का उपयोग फेफड़ों में बलगम के संचय को कम करके काली खांसी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

फिटकरी का पानी पीकर भी कई लाभ लिए जा सकते हैं। फिटकरी का पानी घर में आसानी से मिलने वाला व दवाओं का एक सस्ता विकल्प है, फिटकरी के पानी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते है जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फिटकरी की तासीर गर्म होती है, इस कारण से इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। इस लेख में आप फिटकरी का पानी पीने के फायदे और नुकसान के बारे में जान पाएंगे।

फिटकरी का पानी पीने के फायदे और नुकसान - Fitkari Ka Pani Peene Ke Fayde Aur Nuksan In Hindi

फिटकरी का पानी बनाने का तरीका : How To Make Alum Water In Hindi

एक बर्तन में पानी को उबलने को रख दें, इसमें फिटकरी का टुकड़ा दाल दें, जब यह पिघलने लगे तब इसे छान लें। इस पानी को सुबह खली पेट पिएं। इससे अनेक समस्याओं व बीमारियों में आराम मिलेगा।

फिटकरी का पानी पीने के फायदे : Alum Water Benefits In Hindi

- फिटकरी का पानी शरीर से टॉक्सिन्स (toxins) निकाल कर, डेटॉक्स की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इससे इम्युनिटी को मजबूती मिलती है।

- एसिडिटी (acidity) व गैस की शिकायत होने पर फिटकरी का पानी बहुत फायदेमंद होगा। यह पेट साफ करने में ही नहीं कब्ज़ जैसी परेशानी से भी आराम दिलाता है।

- एनीमिया (anemia) जैसी बिमारी में इस पानी को पीने से खून की कमी पूरी होती है। फिटकरी के पानी में आयरन की भरपूर मात्रा होती है यह रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में भी मददगार होता है।

फिटकरी का पानी पीने के नुकसान : Alum Water Side-Effects In Hindi

- फिटकरी के पानी के सेवन से कुछ लोगो को एलर्जी (allergy) भी हो सकती है। स्किन अलसर जैसी समस्या भी हो सकती है।

- इस पानी के अधिक सेवन से अल्झाइमर (Alzheimer) जैसी बिमारी का खतरा बढ़ सकता है।

- कैंसर (cancer) रोगियों को फिटकरी का पानी पीने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करने की ज़रुरत है, कैंसर में इसके नुकसान हो सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

