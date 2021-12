आंवला का सेवन करने से व्यक्ति कई बीमारियों से बचा रहता है। यह आयरन की कमी, एनीमिया की समस्या को दूर कर इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार माना जाता है। वहीं आंवला फेफड़ों के लिए भी लाभदायक माना जाता है। आंवला बालों, स्किन और हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। जो पुरुष यौन समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए आंवला औऱ दूध वरदान से कम नहीं है। आंवले को दूध के सेवन करने से पुरुष शक्ति बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जानते हैं आंवला और दूध के फायदे।

आंवला और दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व - (Nutrients found in Amla And milk In Hindi)

आंवाल में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो यह विटामिन सी, आयरन, और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेड और फॉस्फोरस पाया जाता है। वहीं बात दूध के करें तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन (विटामिन बी -२) युक्त होता है, इनके अलावा इसमें विटामिन ए, डी, के और ई सहित फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती है।

आंवला और दूध के फायदे - Amla Aur Doodh Ke Fayde In Hindi

1 . अगर किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर पड़ गई है, तो उसे सुबह उठकर गाय के दूध के साथ दो आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए।

2 . रात को सोते समय आंवले का चूर्ण एक गिलास गाय के दूध के साथ सेवन करने से कब्ज दूर हो जाएगी।

3 . सेक्स संबंधी परेशानियों से पीड़ित पुरुषों को अपनी सेक्सुअल लाइफ बेहतर बनाने के लिए रोजाना आंवला जूस पीना चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी या दूध में आंवला पाउडर की एक चुटकी मिलाकर पी सकते हैं।

