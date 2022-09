बाजार में एवोकाडो (Avocado) फल बहुत प्रसिद्ध हों गए हैं। यह विदेशी फल गुणों से भरपूर माना जाता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जिसमें पाचन में सुधार, डिप्रेशन के जोखिम को कम करना और कैंसर से बचाव शामिल है। यह एक "एलीगेटर पीयर" या "बटर फ्रूट" के रूप में भी जाना जाता है, एवोकाडो वास्तव में एक प्रकार का बेरी है। यह गर्म जलवायु में बढ़ते हैं। यह मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा प्रदान करते हैं और कई विटामिन और मिनरल में समृद्ध हैं। इस लेख के माध्यम से हम एवोकाडो खाने के फायदे बताने जा रहे हैं, इस फल के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेख को पूरा पढ़ें।

एवोकाडो खाने के 5 फायदे - Avocado Khane Ke Fayde In Hindi

1. पोषक तत्वों से भरपूर (It is rich in nutrients)

एवोकाडो विटामिन B6, C, E, और K, साथ ही राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, पैंटोथेनिक एसिड, मैग्नीशियम और पोटेशियम का स्रोत हैं। यह ल्यूटिन, बीटा कैरोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी प्रदान करते हैं।एवोकाडो में उच्च स्तर के हेल्थी फैट होते हैं, जो एक व्यक्ति को भोजन के बीच पूर्ण महसूस करने में मदद कर सकते हैं। फैट खाने से कार्बोहाइड्रेट का टूटना धीमा हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद मिलती है।

2. हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करे (May support heart health)

एवोकाडो में फैट की मात्रा अधिक होती है, जिसमें से 60 प्रतिशत मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो शोध से पता चलता है कि हृदय रोग और निम्न रक्तचाप से बचाने में मदद करता है। यह पोटेशियम, फोलेट और फाइबर का भी एक उत्कृष्ट स्रोत हैं, ये सभी हृदय और हृदय प्रणाली को लाभ पहुंचाते हैं।

3. कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करे (Help lower cholesterol)

एवोकाडो द्वारा आपूर्ति किए गए तेलों में ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड शामिल हैं। कोलेस्ट्रॉल को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए संतुलित आहार के हिस्से के रूप में इन अनसैचुरेटेड फैट्स की सिफारिश की जाती है।

4. भूख को नियंत्रित करने में मदद करे (Help control appetite)

इसमें कोई शक नहीं कि एवोकाडो की कैलोरी सामग्री अन्य फलों और सब्जियों की तुलना में अधिक होती है। हालांकि, एक दिलचस्प अध्ययन से पता चला है कि एवोकाडो की फैट और फाइबर सामग्री तृप्ति की भावना पैदा करती है जो भूख को नियंत्रित करने में मदद करती है।

5. आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करे (Help keep eyes healthy)

एवोकाडो सुरक्षात्मक विटामिन E का एक समृद्ध स्रोत है, साथ ही ल्यूटिन (lutein) और ज़ेक्सैन्थिन (zeaxanthin) सहित कैरोटीन, जो आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करने के लिए माना जाता है। एवोकाडो को आहार में शामिल करने से उम्र से संबंधित धब्बेदार अध: पतन (macular degeneration) के विकास के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

