ब्लैक फंगस का 4 आयुर्वेदिक इलाज - Black Fungus ka 4 Ayurvedic Ilaj

Ayurvedic Treatment for Black Fungus in hindi: जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही थी तो इसी दौरान ब्लैक फंगस के भी मामले तेजी से उभर कर सामने आने लगे। ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के भी केसेस तेजी से सामने आए। इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया। ऐसे में यह भी बात सामने आई की जो लोग स्टेरॉयड दवाओं का अधिक प्रयोग किए हैं या फिर जिन्हें डायबिटीज है उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहता है। इस समस्या से बचने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचारों का सहायता लिया जा सकता है।

ब्लैक फंगस का 4 आयुर्वेदिक इलाज

ब्लैक फंगस से बचाव करे गिलोय (Giloy to protect from black fungus)

आयुर्वेद गिलोय को कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक जड़ी-बूटी के रूप में इस्तेमाल करता है। ब्लैक फंगस की भी समस्या में गिलोय काफी लाभकारी है। ब्लैक फंगल के मरीज को हर रोज गिलोय के एक या दो पत्तों को साफ कर उसका सेवन कराया जाए तो इससे काफी आराम मिलता है।

ब्लैक फंगस में तुलसी, शहद और अदरक पेस्ट के लाभ (Benefits of Basil, Honey and Ginger Paste in Black Fungus)

आयुर्वेद तुलसी, शहद, अदरक इन तीनों का ही इस्तेमाल कई सारी रोगों को भगाने में करता है। इन तीनों में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तुलसी, शहद, अदरक का पेस्ट बनाकर चाटने से इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ ही ब्लैक फंगस के संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है।

त्रिफला और हल्दी (Triphala and Turmeric in Black Fungus)

ब्लैक फंगस के संक्रमण से बचने या फिर छुटकारा पाने के लिए त्रिफला और हल्दी उबालकर कुल्ला करने से काफी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही फलत्रिकादी काढ़े के सेवन से भी इससे काफी आराम मिल सकता है।

आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम और तुलसी का काढ़ा (Decoction of Amla, Aloe Vera, Giloy, Neem and Tulsi)

ब्लैक फंगस के संक्रमण से बचने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम और तुलसी का काढ़ा काफी लाभकारी माना गया है। इसके लिए एक सूखा आंवला, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, गिलोय की डंडी, कुछ नीम के पत्ते और तुलसी के पत्तों को एक साथ ग्राइंड कर लें और इसे छानकर सुबह खाली पेट सेवन करने से काफी लाभ मिलता है। इससे आपकी इम्युनिटी बूस्ट होगी और साथ ही ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

