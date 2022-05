कमर दर्द का 5 आयुर्वेदिक इलाज- Kamar Dard ka 5 ayurvedic ilaj

Ayurvedic treatment for back pain in hindi: एक अध्ययन की माने तो 70 प्रतिशत लोग अपने जीवन में कभी न कभी कमर दर्द, पीठ दर्द या रीढ़ से संबंधित अन्य बीमारियों से पीड़ित होते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। अनियमित सोना, सही ढंग न बैठना, सही से न लेटना, गलत खानपान, ज्यादा देर तक झुक कर काम करना, ज्यादा वजन उठा लेना इत्यादि। कई बार दर्द इतना ज्यादा होता है कि समझ नहीं आता कि क्या करें। खासकर महिलाओं को ऊंची हील सैंडल पहनने से कमर दर्द होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसका इलाज कई है लेकिन, कुछ आयुर्वेदिक उपचार के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं।

कमर दर्द का 5 आयुर्वेदिक इलाज

दशमूल काढ़ा से दूर होता है कमर दर्द (Dashmool decoction removes back pain)

आयुर्वेद में दशमूल काढ़ा कई सारी परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता है। कमर दर्द की भी समस्या में दशमूल काढ़ा काफी कारगर माना गया है। इसके लिए सुबह शाम पानी के साथ पीने से आराम मिलता है। आयुर्वेद में कमर दर्द का कारण कब्ज माना जाता है। ऐसे में दशमूल हमें इन दोनों समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है।

कमर दर्द में गेहूं के फायदे (Benefits of wheat in back pain)

गेहूं की भी मदद से कमर दर्द की समस्या को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि, रात में गेहूं के दाने को पानी में भिगो दें और सुबह इसे खसखस और धनिये के दाने के साथ दूध में मिलाकर चटनी बनाकर सप्ताह में दो बार खाने से कमर दर्द ठीक हो जाता है। साथ ही शरीर में ताकत भी बढ़ती है।

इन आयुर्वेदिक तेलों से खत्म होगी कमर दर्द की समस्या (Ayurvedic oils for back pain)

कमर दर्द की समस्या में महाविषगर्भ तेल और महानारायण तेल दोनों ही काफी लाभकारी माने गए हैं। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए इन दोनों तेलों को एक साथ मिलाकर कमर की मालिश करने से दर्द से बहुत जल्द छुटकारा मिल सकता है।

कमर दर्द में सोने का पोजिशन चेंज करें (Change sleeping position in back pain)

कई बार कमर दर्द की समस्या गलत सोने के चलते हो सकता है। कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप कमर दर्द और साथ ही पीठ दर्द की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। अगर आप करवट लेकर सोना पसंद करते हैं, तो अपने पैरों को अपनी छाती के करीब खींच लें और अपने पैरों के बीच में एक तकिया रख लें। यदि आप अपनी पीठ के बल सोना पसंद करते हैं, तो अपने घुटनों के नीचे तकिए रखें। इससे दर्द से जल्द छुटकारा मिल सकता है।

व्यायाम से दूर हो सकता है कमर दर्द (Back pain can be relieved by exercise)

कमर दर्द की समस्या को दूर करने के लिए नियमित एक्सरसाइज करना काफी फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि, इससे आपका मोटापा, खराब मुद्रा और तनाव जैसी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इसके लिए आप हर रोज चलना, तैराकी या योग कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj