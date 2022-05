दाद का 5 आयुर्वेदिक इलाज- Daad ka Ayurvedic Ilaj

Ayurvedic treatment for ringworm in hindi: दाद सबसे अधिक होने वाले फंगल संक्रमणों में से एक है। ये ठंड के मौसम या फिर बारिश के दिनों में ज्यादा होता है। यह त्वचा पर एक अंगूठी के आकार में बनता है और जब हम इसपर खुजली कर देते हैं तो यह और फैल जाता है। ये खासकर कर बॉडी के नर्म अंगों पर ज्यादा होता है। दाद होने पर इसमें तेज खुजली और जलन होती है। जिसके चलते हम जब प्रभावित जगह को खुजलाते हैं तो यह संक्रमण और फैलते चला जाता है। इसके लिए साफ-सफाई का खास ध्यान देना पड़ता है। इसको हम कुछ आयुर्वेदिक उपायों के जरिए खत्म कर सकते हैं।

दाद का 5 आयुर्वेदिक इलाज

नीम के पत्ते से दूर होगा दाद (Ringworm will be removed by neem leaves)

आयुर्वेद नीम को एक औषधीय पौधा मानता है और इसका हर एक अंग- पत्ती, नीम कौड़ी, छाल, जड़, चैली तक कई समस्याओं को दूर करने में इस्तेमाल की जाती है। दाद की भी समस्या में नीम के पत्ते काफी कारगर हैं। नीम के पत्तियों के जरिए अन्य कई फंगल इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है। दाद की समस्या होने पर नीम के पत्ती को पानी में उबाल कर उससे रोजाना नहाने से लाभ मिलता है।

दाद का रामबाण इलाज त्रिफला (Triphala panacea for ringworm)

त्रिफला एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है। इसका इस्तेमाल कई सारी समस्याओं में किया जाता है। दाद में भी ये काफी लाभकारी मानी गई है। इसके लिए त्रिफला को भूनकर इसका चूर्ण तैयार कर लें और इसमें सरसों का तेल, देसी घी, जरा सी फिटकरी और थोड़ा सा पानी मिलाकर मरहम तैयार कर लें और इसे प्रभावित जगह पर लगा दें। इससे जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा।

दाद, खाज, खुजली में असरकारी है हल्दी (Turmeric is effective in ringworm)

शरीर में दर्द से लेकर सूजन तक को कम करने में हल्दी असरकारी है। इसके साथ ही फंगल इंफेक्शन को खत्म करने के लिए भी हल्दी लाभकारी मानी गई है। क्योंकि, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। साथ ही एंटी फंगल भी होता है जो फंगस के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। दाद से छुटकारा पाने के लिए हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर पोस्ट तैयार कर लें और इसे लेप की तरह दाद वाली जगह पर लगाए। इससे जल्द आराम मिल जाएगा।

सेब का सिरका दाद का इलाज (apple cider vinegar ayurvedic treatment for ringworm)

सेब के सिरके में एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो दाद जैसी अन्य स्किन समस्याओं के लिए फायदेमंद होते हैं। दाद खाज खुजली के लिए रूई की मदद से प्रभावित क्षेत्र में सेब के सिरके को लगा लें। दिन में इसे कम से कम तीन बार जरूर करें, इससे जल्द आराम मिल जाएगा।

नींबू से दूर करें दाद की समस्या (Remove ringworm problem with lemon)

दाद खुजली की समस्या में नींबू आपके काम आ सकता है। प्रभावित जगह पर दिन भर में कम से कम 4 बार नींबू के रस को लगाए। इससे काफी आराम मिलता है।

