सफेद दाग का 4 आयुर्वेदिक इलाज- Safed Dag ka 4 Ayurvedic Ilaj

Ayurvedic treatment for white spots in hindi: शरीर पर पड़ रहे सफेद दाग को विटिलिगो कहा जाता है। इसके होने के पीछे शरीर में मेलानोसाइट्स की कमी बताया जाता है। ये मेलानिन नामक स्किन के पिगमेंट को बनाती है। इसके चलते आपके स्किन में रंग बनने वाली कोशिकाएं खत्म हो जाती है और फिर सफेद दाग की समस्या शुरू हो जाती है। सफेद दाग आपके शरीर के किसी भी अंग पर हो सकते हैं। इसके साथ ही वक्त से पहले सिर के बाल सफेद होने, भौहें, पलकें, दाढ़ी के बाल भी इसी समस्या से सफेद हो जाते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि आमतौर पर किडनी, लिवर और ब्रेन के केमिकल और हार्मोन के बदलाव के चलते ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं जिनकी मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

सफेद दाग का 4 आयुर्वेदिक इलाज

गोमूत्र अर्क (Cow urine extract remove white spots)

आयुर्वेद में गोमूत्र अर्क का काफी महत्व है। इस समस्या में भी इसको कारगर माना गया है। गोमूत्र में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो सफेद दाग की समस्या को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से सुबह एक चम्मच गोमूत्र अर्क का सेवन करना है।

सफेद दाग का आयुर्वेदिक इलाज सूत्र घन लेप (The ayurvedic treatment for white spots is a formulaic paste)

आयुर्वेद सफेद दाग को दूर करने के लिए सूत्र घन लेप का इस्तेमाल करता है। इसके लिए सूत्र घन लेप में गोधन अर्क, एलोवेरा जूस, नीम के पत्तियों को पीस कर पेस्ट तैयार कर इसमें अच्छे से मिला कर पेस्ट तैयार कर लें और फिर इसे प्रभावित जगह पर लगा दे। इससे त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। इसलिए फफोले से निजात पाने के लिए एलोवेरा जेल लगाना फायदेमंद रहेगा।

कायाकल्प लेप से खत्म होगी सफेद दाग की समस्या (Kayakalp paste will end the problem of white spots)

कायाकल्प लेप के जरिए सफेद दाग की समस्या को खत्म किया जा सकता है। दरअसल, दिव्य श्वित्रघन लेप लगाने से त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं ऐसे में एक बाउल में मुल्तानी मिट्टी, गौमूत्र, नीम का पेस्ट, एलोवेरा जेल, हल्दी और अपामार्ग मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे नियमित रूप से एक महीने तक प्रभावित जगह पर लगाए। इससे त्वचा का रंग समान हो जाएगा।

सफेद दाग से राहत पाने के लिए प्राणायाम (Pranayama to get relief from white spots)

व्यायाम वैसे तो पूरे स्वास्थ्य शरीर के लिए लाभकारी है, लेकिन इस समस्या में भी काफी कारगर माना गया है। सफेद दाग से छुटकारा पाने के लिए कपालभाति प्राणायाम करने से लाभ मिलता है। रोजाना प्राणायाम करने से काफी लाभ मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

