त्वचा की रंगत सुधारे बेकिंग सोडा और टमाटर- Twacha ki rangat sudhare Beking Soda aur Tamatar

चेहरे की खूबसूरती हर कोई चाहता है। खासकर महिलाएं अपनी सुंदर और चमकदार त्वचा के लिए फेशियल से लेकर महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खूब इस्तेमाल करती है। हालांकि, इसका असर ज्यादा समय तक नहीं रहता है। ऐसे में आप अपने किचन में मौजूद कुछ चीजों की मदद से अपनी खूबसूरती को प्राकृतिक रूप से लंबे समय के लिए पा सकती है। जिसमें से सोडा और टमाटर के जरिए चेहरे को चमकदार बनाया जा सकता है।

त्वचा की रंगत सुधारे बेकिंग सोडा और टमाटर

1- त्वचा को चमकदार बनाए (skin glow) बेकिंग सोडा और टमाटर की मदद से चेहरे को चमकदार बनाया जा सकता है। इसके लिए आधे टमाटर को काट कर उसको निचोड़ कर रस निकाल लें और इसमें एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा कर सुखने दे। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें, कुछ दिनों तक ऐसा करने से त्वचा में चमक आनी शुरू हो जाएगी।

2- त्वचा से दाग-धब्बे हटाए (remove blemishes from skin) त्वचा से दाग-धब्बे हटाने के लिए बेकिंग सोडा और टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें नारियल का तेल, नींबू का रस और चाय के पेड़ का तेल मिला दें तो त्वचा के काले दागों को भी हटाया जा सकता है। इससे त्वचा पर उम्र से पहले आ रही झुर्रियों को भी खत्म किया जा सकता है।

3- त्वचा की गहराई से सफाई के लिए (For deep cleansing of the skin) बेकिंग सोडा और टमाटर का इस्तेमाल करने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है। इसके लिए इन दोनों में थोड़ा सा सेब का सिरका भी मिला ले तो लाभ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इन तीनों को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और चेहरे पर लगा कर 15 मिनट सूखने दे। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

4- त्वचा को स्क्रब (scrub the skin) थोड़े से बेकिंग सोडा को आधे कटे हुए टमाटर पर डालकर चेहरे पर रगड़ने से ये स्क्रब का काम करता है। इससे त्वचा की कोशिकाओं को सक्रिय होने में मदद मिलती है। टमाटर के अलावा आप चाहे तो दलिया या जई के आटे के में बेकिंग सोडा मिलाकर भी स्क्रब तैयार कर सकती हैं।

5- ग्लोइंग त्वचा (glowing skin) चेहरे को गोरा बनाने के लिए बेकिंग सोडा और टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मृत त्वचा को हटाने का भी काम करते हैं। टमाटर के रस को दो चम्मच बेकिंग सोडा में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इससे चेहरे में धीरे-धीरे गोल घुमा कर मालिश करने से चेहरा चमक उठता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

