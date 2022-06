चुकंदर और नारियल पानी के 3 फायदे - Chukandar Aur Nariyal Pani Ke 3 Fayde

चुकंदर (Beetroot) और नारियल पानी (Coconut water) का कॉम्बिनेशन बहुत गुणकारी माना जाता है। चाहे आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हों या बस स्वस्थ महसूस करना चाहते हों, एक डिटॉक्स आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। यह होम-मेड डिटॉक्स ड्रिंक्स न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को भी डेटॉक्स करती हैं और हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। जब आपके शरीर को एक शक्तिशाली डिटॉक्स की ज़रुरत हो तो यह चुकंदर व नारियल पानी डिटॉक्स रेसिपी बहुत उपयोगी होती है। इस लेख में चुकंदर नारियल ड्रिंक बनाने की विधि और फायदे बताये गए हैं।

चुकंदर और नारियल पानी के 3 फायदे

चुकंदर और नारियल से बनी ड्रिंक आपके सिस्टम को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। रिसर्च से पता चलता है कि, यह ब्लड प्रेशर को कम करने और रक्त कोशिकाओं की रक्षा करके कैंसर को रोकने में मदद कर सकती है। इस बीच, यह सुपरफूडs आपके सौंदर्य को निखारने में काम कर सकते हैं, क्योंकि चुकंदर अपने फोलेट सामग्री के लिए एक अविश्वसनीय एंटी-एजिंग उपाय के रूप में कार्य करता है। और दूसरी ओर नारियल पानी कम कैलोरी का होने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और अन्य पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। चुकंदर और नारियल का मिश्रण स्वादिष्ट होने के साथ-साथ एक पावरफुल डेटॉक्स के रूप में काम करता है।

1. पोषक तत्वों से भरपूर (rich in nutrients)

इस ड्रिंक में मैग्निशियम, पोटैशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन C, मिनरल्स, जिंक, कॉपर, आयरन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं।

2. ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार (helpful in lowering blood pressure)

चुकंदर और नारियल ड्रिंक ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने में मदद करती है और जो रोगी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान है उनके लिए चुकंदर और नारियल ड्रिंक बहुत फायदेमंद होती है।

3. खून की कमी दूर करने में सहायक (helps in treating anemia)

चुकंदर और नारियल दोनों में ही ऐसे गुण होते हैं जो शरीर में खून बढ़ाने में मददगार होते हैं। जिन लोगो में खून की कमी की समस्या होती है उन्हें यह ड्रिंक जरूर पीनी चाहिए।

चुकंदर और नारियल ड्रिंक बनाने का तरीका : How To Make Beetroot and Coconut Drink In Hindi

इंग्रेडिएंट्स : चुकंदर, नारियल पानी, नींबू, अनार (ऑप्शनल)। एक ताजे हरे नारियल का पानी निकाले, एक मिक्सी में आधा चुकंदर काटकर नारियल पानी के साथ मिलाएं, आप इसमें अनार के दानो को भी शामिल कर सकते हैं। मिक्सर में इसे ब्लेंड करें और अच्छे से छान कर पीने के लिए सर्व करें। आप सर्व करते हुए नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

