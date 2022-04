कमरख (star fruit) का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। कमरख को आयुर्वेद में औषधी की तरह इस्तेमाल (Benefits of kamarakh) किया गया है। अक्सर गर्मियों के मौसम में कमरख फल का उपयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इससे घमोरियां व त्वचा पर पड़ने वाले लाल चकत्ते जैसी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। कमरख फल में विटामिन-बी और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पाचन स्वास्थ्य से लेकर, स्ट्रोक और हृदय रोग से बचाए रखने के काम आता है। जानते हैं कमरख के (Benefits of star fruit in hindi ) फायदे।

कमरख के फायदे : Kamrakh Ke Fayde In Hindi

वजन कम करने के लिए - जो लोग अपने बढ़ते वजन (weight loss) से परेशान हैं, उनके लिए कमरख फल का सेवन लाभकारी हो सकता है। कमरख फल में फाइबर की पर्याप्त मात्रा होती है, जबकि कैलोरी कम पाई जाती है। इसलिए, कमरख (Kamrakh) को सीमित मात्रा में खाने से वजन को कम किया जा सकता है।

कैंसर से दूर रखे - कैंसर (cancer) जैसी बीमारी से बचने के लिए कमरख फल खाना लाभकारी होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कमरख फल में बीटा-कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। बीटा-कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। बीटा-कैरोटीन की मात्रा का सेवन कैंसर होने के जोखिम को कम करने में मदद करता है।

सांस संबंधी समस्या दूर करने के लिए - कमरख फल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स सांस संबंधी परेशानियां जैसे अस्थमा में मदद करते हैं। जिन लोगों को सांस संबंधी समस्या हैं उन्हें दिन में एक कमरख जरूर खा लेना चाहिए।

हड्डियों की मजबूती के लिए - बढ़ती उम्र के साथ लोगों की हड्डियों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में कमरख का सेवन लाभकारी होता है। कमरख में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जस्ता जैसे पोषक तत्त्व होते हैं, जो हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं।

पाचन के लिए - पाचन स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए कमरख बहुत फायदेमंद होता है। कमरख को फाइबर युक्त फलों की श्रेणी में प्रमुख रूप से गिना जाता है। वहीं फाइबर युक्त आहार का सेवन करने से यह आपके पाचन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Naina Chauhan