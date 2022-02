योगा करने के फायदे- Yoga karne ke fayde

आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में शारीरिक व मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो आप एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। क्योंकि, काम के पीछे लोग इतना ज्यादा भाग रहे हैं कि खुद पर ध्यान नहीं रख पाते। एक योग (Yoga) करने वाला व्यक्ति योग न करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा स्वस्थ और खुश रहता है। योग (Benefits of Yoga) से आंतरिक खुशी मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है और मन प्रसन्न रहता है। योग के दौरान ध्यान लगाया जाता है जिससे शरीर और मस्तिष्क को आराम मिलने में काफी मदद मिलता है। योग करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे योग करने से क्या-क्या फायदे होते हैं।

योग के फायदे - Benefits and Importance of Yoga in Hindi

स्वस्थ हृदय (Keep the healthy heart by Doing Yoga)

अगर आप नियमित रूप से योगा करते हैं आपको कई शारीरिक फायदे तो होंगे ही साथ ही आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। योगा करने से हृदय में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जिसकी मदद से हृदय संबंधित बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही योगा करने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है।

तनाव (Yoga Helpful in Reducing Stress)

अगर आप तनाव ज्यादा लेते हैं तो इससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ सकता है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से योगा करना चाहिए। योग करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है जिससे अच्छी नींद आती है और तनाव कम होता है।

कम वजन (Yoga Helps in weight loss)

अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो योगा करना शुरू कर दें। क्योंकि, योगा वजन कम करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। यह आपके शरीर को टोन रखने में मदद करता है। यह वजन कम करके सही वजन पाने में मदद करता है।

इम्यूनिटी बूस्टर (Boosts Your immunity By doing everyday Yoga)

योगा करने से जहां कई तरह की बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है तो वहीं, इससे आप अपने इम्यूनिटी में भी सुधार ला सकते हैं। नियमित रूप से योग कर इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है। जो, फेफड़े, हृदय और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है।

बीमारियों से बचाव (Yoga Protect Against Diseases)

नियमित रूप से योग करने से बीमारियां आस-पास भी नहीं भटकती हैं। योग करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ ही कई रोग भी इससे दूर होते हैं। हर रोज अगर कोई योग करे तो वो कई गंभीर बीमारियों से बच सकता है।

लचीला शरीर (Yoga Make Body Flexible)

अगर आप रोज योग, प्राणायाम या व्यायाम करते हैं, तो इससे आपका शरीर लचीला बन सकता है। ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।

