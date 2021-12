अर्जुन छाल और दालचीनी के फायदे- Arjun ki chaal Aur Daalchini ke Fayade

आयुर्वेद में अर्जुन की छाल का खास महत्व है, इसके पेड़ को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। इसी के साथ दालचीनी का भी आयुर्वेद में कई दवाइयों तो तैयार करने में उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर दोनों (Arjun Ki Chhal Aur Dalchini Ke Fayde) को मिला दिया जाए तो इससे कई बीमारियों को छू-मंतर किया जा सकता है। अर्जुन की छाल और दालचीनी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इससे कई अन्य फायदे हो सकते हैं।

अर्जुन छाल और दालचीनी के फायदे Benefits of Arjun ki chaal and Cinnamon in Hindi

हृदय के लिए फायदेमंद (Arjun chaal and Cinnamon for heart)

दालचीनी और अर्जुन की छाल से बना काढ़ा दिल के लिए काफी फायदेमंद होता है। इन दोनों के मिश्रण से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है जिसके चलते, शरीर में कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहता है। हृदय रोगियों को अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इससे उनके हृदय स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है।

कैंसररोधी गुणों से भरपूर (Arjun chaal and Cinnamon Anticancer Properties)

दालचीनी और अर्जुन की छाल एंटी कैंसर गुणों से भरपूर होता है, जो कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही यह कैंसर के जोखिमों को भी कम करने में लाभकारी है। इन दोनों के मिश्रण से बीमारियों से लड़ने में काफी मदद मिलता है।

डायबिटीज कंट्रोल (Diabetes in control with Arjun chaal and Cinnamon)

दालचीनी और अर्जुन की छाल में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के गुण होते हैं। इसके साथ ही ये पॉलीफेनॉल्स सीरम ग्लूकोज (polyphenols serum glucose) और इंसुलिन को कम करने का भी गुण होता है, जो डायबिटीज के खतरे को कम कर सकता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए रोजाना दालचीनी और अर्जुन की छाल का चाय पीना चाहिए।

इम्यूनिटी करे बूस्ट (Home Remedies For Boost Immunity)

दालचीनी और अर्जुन की छाल में नेचुरल फ्लेवोनोइड्स (Flavonoid) और एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) होता है, जो कई तरह की बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद कर सकता है। अर्जुन छाल और दालचीनी को मिलाकर चाय बना लें और नियमित रूप से इसका सेवन करें। इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। इसके साथ ही ये सर्दी-जुकाम और वायरस से राहत दिलाने में असरदार है।

ब्लड सर्कुलेशन (Arjun chaal and Cinnamon Improve Blood Circulation)

अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा नियमित रूप से पीने से शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या दूर होती है और ब्लड को पतला करता है। जिससे आपके शरीर में ब्लड का फ्लो बेहतर तरीके से होता है। साथ ही यह हृदय की पम्पिंग क्षमता में सुधार ला सकता है।

