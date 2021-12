अश्वगंधा और शहद के फायदे- Ashwagandha Aur Shahad Ke Fayde

अश्वगंधा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आयुर्वेद में अश्वगंधा को बहुत ही लाभकारी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शरीर के लिए फायदेमंद न्यूरोप्रोटेक्टिव और एंटी इंफ्लेमेटरी गुए पाए जाते हैं। इसका फायदा तब और भी ज्यादा हो जाता है जब हम इसमें शहद (Honey And Ashwagandha) मिला देते हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर को कई सारे फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों को खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं।

अश्वगंधा और शहद के फायदे Ashwagandha And Honey Health Benefits in Hindi

ट्यूमर (Ashwagandha and Honey Reduce Risk of tumors)

जिन्हें ट्यूमर की समस्या है उन्हें अश्वगंधा के साथ शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। दरअसल, अश्वगंधा में एंटीट्यूमर गुण पाए जाते हैं और शहद के साथ इसका सेवन करने से शरीर में ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

इम्यूनिटी बूस्टर (Ashwagandha and Honey Helps to improve immunity)

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अश्वगंधा के साथ शहद का सेवन करना चाहिए। ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करते हैं। इसके साथ ही शरीर में सूजन की समस्या में भी दोनों काफी लाभकारी हैं।

कोलेस्ट्रॉल (Honey and Ashwagandha in Cholesterol)

शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाने में अश्वगंधा और शहद का सेवन कारगर माना गया है।

तनाव (Honey and Ashwagandha is beneficial in stress)

मानसिक समस्याओं में अश्वगंधा तो फायदेमंद है ही। इसके साथ ही अगर कोई नींद की समस्या या फिर तनाव-अनिद्रा आदि से परेशान हैं तो अश्वगंधा के साथ शहद का सेवन करने से लाभ मिलेगा।

आंखों की बढ़ती है रोशनी (Honey and Ashwagandha increases eyesight)

आंखों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं तो अश्वगंधा के साथ शहद का सेवन करना शुरू कर दें। इसके साथ ही नियमित रूप से दोनों का सेवन करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

