देसी घी के बिना भारतीय भोजन का स्वाद अधूरा ही माना जाता है। घी जितना खाने का स्वाद बढ़ाता है उससे कहीं ज्यादा हेल्थ के लिए फायदेमंद है। खासतौर पर गाय का देशी घी हेल्थ के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। आयुर्वेद में देसी गाय के घी को अमृत (gay ke ghee ke fayde) के समान माना जाता है जिसमें सौ से भी ज्यादा गुण होते हैं जो दवा की तरह काम करते हैं। कई लोगों को लगता है कि घी खाने से वजन बढ़ता है लेकिन, नियमित रूप से सेवन करने से वजन घटने लगता है। शरीर को ताकत और हड्डियों को मजबूती मिलती है। इसके साथ ही गाय का घी एनर्जी बढ़ाने और मेंटल हेल्‍थ को दुरुस्त रखने के साथ ही स्किन और बालों के लिए भी काफी असरदार है।

गाय के घी के फायदे - cow ke ghee ke fayde in Hindi

सिरदर्द व माइग्रेन में फायदेमंद (Cow's ghee is beneficial in headache and migraine)

कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या में गाय का घी काफी फायदेमंद होता है। सुबह-शाम खाने से आधे घंटे पहले गाय के घी की दो बूंदे नाक में डाली जाए, तो इससे माइग्रेन से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही सिरदर्द, बाल झड़ने की समस्या, आंखों की रोशनी की समस्या आदि ठीक हो सकती है।

शरीर की कमजोरी (Cow's milk helps in removing weakness of the body)

शरीर की कमजोरी को भी दूर करने में गाय का घी असरदार है। एक गिलास दूध में आधा चम्मच घी और शहद मिलाकर इसका सेवन करने से काफी लाभ मिलता है। साथ ही थकान में कमी आती है।

जोड़ों की समस्या (Eating cow's ghee gets rid of joint problems)

बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द बढ़ने लगता है ऐसे में गाय का घी इस समस्या के लिए अचूक औषधि है। गठिया के मरीज यदि रोज गाय के घी से जोड़ों की मालिश करें, तो दर्द की समस्या दूर हो सकती हैं। इसके अलावा मालिश से हड्डियां भी मजबूत होती हैं।

कफ (Cow's ghee remove phlegm)

एक रिसर्च की माने तो गाय के घी में थोड़ा सा नमक डालकर इसे हल्का गर्म करे लें और फिर छाती पर इससे मालिश करें। इससे कफ पिघल कर बाहर आ सकता है। बच्चों में कफ की समस्या में भी यह असरदार है।

इम्युनिटी (Eat cow's ghee to increase immunity)

गाय के घी में सभी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है।

Also Read Article Continues below

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj