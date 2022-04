Benefits of drinking ginger tea with honey: अदरक को हम किसी न किसी रूप में जरूर इस्तेमाल करते हैं। अदरक की चाय, अदरक का पाउडर, अदरक का अचार, सब्जी में अदरक डालने के साथ ही कई और तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके फायदे इतने हैं कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस इतना जान लें कि, सेहत से जुड़ी कई समस्याओं के लिए अदरक रामबाण हैं। लेकिन, अगर इसमें शहद मिला दिया जाए तो इसका लाभ और भी अधिक बढ़ जाता है। आयुर्वेद में तो इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर कई बीमारियों को दूर किया जाता है। दरअसल, शहद और अदरक में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिसके चलते दोनों को एक साथ सेवन करने से पाचन, गले की खराश और फ्लू के लक्षणों से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके सेवन से क्या-क्या लाभ मिलते हैं।

शहद के साथ अदरक की चाय पीने से मिलेंगे ये फायदे - Shayad ke santh Adrak ki chya pine se milenge ye fayde in hindi

इम्यून सिस्टम होगा मजबूत (Ginger and honey strengthens the immune system)

जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उन्हें सिजनल बीमारियों यानी फ्लू के साथ ही अन्य बीमारियों के होने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में अदरक के साथ शहद मिलाकर सेवन करें आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। इसके लिए एक कप अदरक, नींबू और शहद की चाय पीने से लाभ मिल सकता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करना है तो फिर एक चम्मच अदरक के रस में उतनी ही मात्रा में शहद मिलाकर सेवन करें काफी लाभ मिलेगा।

अपच (Ginger and honey are beneficial in indigestion)

पेट संबंधी समस्याओं के लिए अदरक को रामबाण माना गया है। पाचन संबंधी समस्याओं से अदरक और शहद के इस्तेमाल से राहत पा सकते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो फिर आप रोजाना सिर्फ एक चम्मच अदरक का रस लें और उतनी ही मात्रा में शहद मिला कर सेवन करें। कुछ दिनों में असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ अदरक की चाय में एक चम्मच शहद मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं।

सर्दी-खांसी (Ginger and honey are natural home remedies for cough and cold)

खांसी और सर्दी के लिए अदरक और शहद को प्राकृतिक घरेलू उपचार माना गया है। दरअसल, शहद बलगम को पतला करता है। वहीं, अदरक वायु मार्ग की सूजन को कम करता है। ऐसे में अगर सर्दी-खांसी की समस्या से परेशान हैं तो फिर... एक कप पानी में एक चम्मच शहद और एक टुकड़ा अदरक को अच्छे से उबाल कर चाय बना लें और इसका सेवन करें।

शरीर का दर्द होगा खत्म (Ginger and honey will get rid of pain)

शरीर में किसी भी दर्द से छुटकारा पाने के लिए अदरक और शहद का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। क्योंकि, दोनों में ही प्राकृतिक दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। इनके मिश्रण को सुबह-शाम सेवन करें तो शरीर में हो रहे दर्द से आराम मिलेगा।

गले की खराश (Ginger and honey for sore throat)

मौसम जब बदलता है तो अपने साथ कई सारी समस्याओं को लेकर आता है। ऐसे में गले में खराश होना आम है। इस समस्या को खत्म करने के लिए अदरक और शहद का सेवन करें। ये दोनों ही मिलकर आपकी साइनस को खोलते हैं और श्वसन प्रणाली से बलगम से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं।

