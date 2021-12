अदरक लहसुन शहद के फायदे- Adrak Lahsun Shahad ke Fayde

लहसुन, अदरक और शहद को आयुर्वेद में विशेष स्थान प्राप्त है। तीनों को कई शारीरिक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन के तो इतने फायदे हैं कि इसके जरिए एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर को कम करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को समाप्त कर प्रतिरक्षा बढ़ता है।

कीमोथेरेपी में फायदेमंद है अदरक लहसुन और शहद (Ginger, Garlic and Honey remove toxic substances from the body)

अदरक और शहद के साथ लहसुन को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। यह शरीर के उन जहरीले पदार्थों को निकालने की क्षमता रखते हैं जिनमें कीमोथेरेपी जैसे आक्रामक उपचार की जरूरत होती है।

लहसुन के फायदे (Benefits of Garlic in Hindi)

कच्चा लहसुन खाने से शरीर को अत्यधिक फायदा होता है। लहसुन को कुच कर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दें और कुछ देर बाद इसका सेवन करें। इसे कुच कर खाने से इसमें मौजूद तत्वों की बायोअवेलेबिलिटी (जैव उपलब्धता) बढ़ जाती है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए (Garlic and Honey for Immunity)

लहसुन को खाली पेट ही खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेट भर जाने के बाद इसके पोषक तत्व पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाते हैं। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नियमित रूप से शहद और लहसुन के टॉनिक का सेवन करना चाहिए।

एनर्जी बढ़ाने के लिए (For Increasing Energy)

शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए 2 से 3 लहसुन की कलियों को पीसकर एक चम्मच शहद के साथ रोजाना सेवन करें। इससे शरीर को ऊर्जा तो मिलती ही है साथ ही स्वास्थ्य भी सही रहता है।

फ्लू का टॉनिक (Ginger Garlic for Flu Tonic)

अगर फ्लू से बचना है तो लहसुन की 5 कलियां कटी हुई, 2 लाल मिर्च कटी हुई, 1 चम्मच अदरक कटा हुआ, कच्चा और अनफिल्टर्ड सेब का सिरका मिलाकर पीने से फ्लू का असर नहीं होता है।

बेहतर सेक्स पावर (Honey and ginger benefits for sex power)

अदरक के सेवन से इम्पोटेंसी और प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन जैसे सेक्सुअल इश्यूज में मिलता है। शहद में बोरॉन (boron) नामक एक मिनरल पाया जाता है जो, पुरुषों के सेक्स हार्मोन यानि टेस्टोस्टेरोन (testosterone) का उत्पादन बढ़ता है। ऐसे में बेहतर सेक्स लाइफ के लिए इन दोनों का मिश्रण काफी फायदेमंद है।

